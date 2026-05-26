El próximo 29 de mayo concluye la segunda y última prórroga establecida por el Gobierno de Jalisco para que las y los automovilistas de Jalisco que requieran hacer el cambio de placas hagan su canje. A partir del día siguiente, formalmente, inicia el periodo para la aplicación de multas para quienes no lo hayan hecho.

Al respecto, Carlos Arias, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, recordó que, de acuerdo con el comisario Vial, Jorge Arizpe, no quiere decir que comenzará una "cacería" contra las y los automovilistas del estado que no cambiaron sus placas, pero reconoció que oficialmente la Ley permite que comiencen a aplicarse sanciones.

¿De cuánto será la multa por circular sin las placas nuevas?

De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco y su Reglamento, la sanción por circular con una matrícula vencida amerita una multa de entre los 20 y los 60 UMAS, es decir, entre los 2 mil 260 a los 6 mil 790 pesos.

Es por ello por lo que Arias invitó a las y los jaliscienses pendientes de realizar el canje a que acudan lo antes posible a alguna de las recaudadoras de Jalisco para hacer su cambio, especialmente a aquellas personas quienes hicieron su pago en 2025 y para quienes se encuentra activa la prórroga.

Ante ello, explicó, es que se ha ampliado el horario de atención en las recaudadoras de Jalisco, teniendo como cierre las 18:00 horas hasta el próximo 29 de mayo. Además, señaló, el trámite ahora es más sencillo: solo se debe acudir con las láminas, INE vigente y comprobante de domicilio.

"El viernes es el último día del programa. Invitamos a todos los ciudadanos que aún tienen derecho a realizar de forma gratuita. El canje de placas a que lo realicen. Vamos a tener un horario extendido en las recaudadoras de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde", dijo el jefe del SET.

"El plazo original como saben, concluyó en diciembre 2025 tenemos un primer aplazamiento de enero a marzo, una segunda prórroga de abril a mayo. Y pues ya está concluyendo este segundo aplazamiento y, a partir del siguiente mes, a partir de junio ya realizarán su canje de placas en términos de la normalidad ya no van a tener derecho al beneficio del canje gratuito de placas", añadió.

En cuanto a las cifras, el titular del SET refirió que en Jalisco un millón 699 mil 651 coches debían sustituir sus láminas viejas, pero hasta el 21 de mayo lo habían hecho apenas un millón 421 mil 573, es decir, 8 de cada 10 coches que debían hacer el trámite ya lo hicieron.

¿Cuántos automóviles faltan por cambiar de placas?

Sin embargo, todavía restan por cambiar sus láminas 278 mil 078 unidades en Jalisco, es decir, el 16.36% de los vehículos susceptibles al canje. Las únicas placas válidas para circular en Jalisco son las denominadas "Collaje" y "Cabañas".

Dijo, las personas pueden acudir personalmente a cualquiera de las recaudadoras para comenzar el proceso, y pueden recibir atención telefónica directa en el número 33 3668 1700 extensión 31729, y vía WhatsApp en el 33 1487 7179.

A través de estas vías de contacto directo con el ciudadano, dijo Carlos Arias, no es necesario solicitar apoyo de ningún gestor o "coyote", pues todas las recaudadoras tienen la disposición de orientar a la persona ciudadana para hacer este, o cualquier otro trámite, de forma sencilla.

Para conocer las ubicaciones de las recaudadoras en Jalisco, solo debes acceder a la siguiente liga: https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras.

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OB