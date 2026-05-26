Jalisco lanza nueva campaña de hasta el 80% de descuento en multas viales y recargos

Este martes Carlos Arias, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, dio a conocer que, como parte de las acciones que buscan que las y los automovilistas del Estado se regularicen, ha arrancado una nueva campaña de descuentos en multas viales y recargos.

La estrategia, dijo, contempla la aplicación del 50% de descuento en fotoinfracciones y multas de movilidad aplicadas a las y los conductores de Jalisco, y hasta el 80% de descuento en recargos por omisión en el pago del refrendo vehicular.

Los descuentos son aplicables en recaudadora y vía https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/adeudos, única plataforma para confirmar si se cuenta con algún adeudo vehicular y mediante la cual se puede acceder al pago de los mismos.

"Vamos a iniciar con un proceso de regularización y un estímulo que se va a generar a los que tengan fotoinfracciones o multas de movilidad con un 50 por ciento de descuento para que puedan regularizar sus vehículos. Entonces, tendremos el 50 por ciento en multas, 70 por ciento de descuento en cambio de propietario y 80 por ciento de descuento en recargos por omisión de pago de refrendo", detalló.

Los descuentos del 50% en multas y hasta el 80% en recargos por omisión en el pago del refrendo estarán disponibles todo el mes de julio, mientras que el descuento del 70% en el trámite de cambio de propietario seguirá vigente todo el año.

Sin embargo, puntualizó Carlos Arias, para poder acceder al beneficio del 50% en multas viales las personas deben haber pagado su refrendo 2026, por lo cual invitó a la ciudadanía a aprovechar también el descuento en recargos por pago del refrendo para acceder a los beneficios completos, y así regularizar su vehículo, fortaleciendo la certeza jurídica de su patrimonio.

Por otra parte, el titular del SET recordó que el próximo 29 de mayo concluye la segunda y última prórroga establecida por el Gobierno de Jalisco para que las y los automovilistas de Jalisco quienes requieran hacer el cambio de placas hagan su canje, siempre y cuando hubieran pagado su trámite en 2025. A partir del día siguiente, formalmente, inicia el periodo para la aplicación de multas para quienes no lo hayan hecho.

Dijo, las personas pueden acudir personalmente a cualquiera de las recaudadoras para comenzar el proceso, y pueden recibir atención telefónica directa en el número 33 3668 1700 extensión 31729, y vía WhatsApp en el 33 1487 7179. Solo necesitan una INE vigente, comprobante de domicilio y las placas.

A través de dichas vías de contacto directo con el ciudadano, destacó Carlos Arias, no es necesario solicitar apoyo de ningún gestor o "coyote", pues todas las recaudadoras tienen la disposición de orientar a la persona ciudadana para hacer este, o cualquier otro trámite, de forma sencilla.

Para conocer las ubicaciones de las recaudadoras en Jalisco solo debes acceder a la siguiente liga: hacienda.jalisco.gob.mx.

MF