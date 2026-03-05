La mañana de este jueves, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que la tarifa de 11 pesos en el transporte público ya no estará condicionada al uso de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, sin embargo, afirmó que esta seguirá siendo "una herramienta muy útil" para las personas que ya la tramitaron.

El aumento de 14 pesos a la tarifa del transporte público quedó cancelada, y a partir del próximo 1 de abril, todos los usuarios tendrán que pagar solo 11 pesos por traslado, sin importar el método de pago.

En el caso de estudiantes y grupos vulnerables, el costo será de 5 pesos. También se mantendrán los apoyos para el subsidio total de los viajes para adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y sus cuidadoras o cuidadores, para mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

¿Cuáles son las funciones de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Aunque ya no será necesario su trámite, el mandatario estatal dijo que la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco continuará como instrumento para concentrar beneficios y apoyos sociales que entrega el Gobierno del Estado.

"Para quienes ya la obtuvieron, tienen en sus manos una herramienta muy útil, que además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, podrán afiliarse al Seguro Médico gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas; y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado".

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco cuenta con respaldo internacional de VISA y es operada por la empresa Broxel, y además de concentrar apoyos gubernamentales, fue diseñada para brindar servicios bancarios, con el objetivo de impulsar la inclusión financiera en la entidad.

Como parte de sus funciones, la tarjeta permitirá ingresar dinero en más de 28 mil establecimientos afiliados, acceder a un rendimiento anual de 10%, recibir remesas y la posibilidad de acceder a créditos revolventes.

De este modo, cada transacción realizada permitirá a los tarjetahabientes construir un historial crediticio que en un futuro podría ser útil para el acceso de créditos para la compra de viviendas, vehículos o préstamos bancarios.

El retiro de dinero en cajeros automáticos está sujeto al cobro de una comisión del banco anfitrión; sin embargo, esta operación puede realizarse sin costo en sucursales de Walmart y Chedraui, aunque ya se trabaja en la firma de convenios con otras instituciones financieras y cadenas de autoservicio para ampliar el beneficio.

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco ofrece:

Moverte a través de todo el sistema de transporte público

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

¿Cómo es el proceso para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El primer paso es realizar el prerregistro a través del portal http://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ , donde se solicita contar con CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

Tras ingresar la información requerida, comenzará un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Cuando concluye, se envía un mensaje de texto para programar la cita.

El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

