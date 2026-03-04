CFE cortará la luz en municipios de Jalisco el jueves en ESTOS horarios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, debido a maniobras para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en esas zonas, el día de mañana, jueves 5 de marzo de 2026, realizará cortes de luz en distintos municipios del estado de Jalisco.En un comunicado, la empresa pública de carácter social que provee de energía eléctrica a la nación expuso que los cortes de luz programados derivan de la reubicación y la modificación de estructuras, con el fin de dar continuidad al servicio.La suspensión temporal de servicio afectará a San Juanito de Escobedo, Etzatlán y San Marcos, municipios de la Región Valles del estado.De acuerdo con la CFE, la suspensión del servicio iniciará a las 9:00 horas del día de mañana, y podría extenderse hasta las 16:00, por lo que la duración estimada del corte es de siete horas.Sin embargo, las labores podrían concluir antes de lo previsto, por lo que la duración del corte puede ser menor."La CFE reitera su compromiso de realizar estos trabajos con las condiciones de seguridad necesarias y con el menor impacto posible para la población", se lee en el comunicado.El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071. La preparación ante un corte de energía eléctrica programado es importante para evitar afectaciones. Estas son algunas recomendaciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB