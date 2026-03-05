Esta mañana, Pablo Lemus Navarro mandó un mensaje a la población en general luego de haber estado atento a los colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única.

Ante ello, el mandatario definió frenar el aumento al transporte público que había sido anunciado para actualizar la tarifa a 14 pesos por viaje. La única actualización en la tarifa se realizará el próximo miércoles 1 de abril y será de 9.50 a 11 pesos. En ese sentido, Lemus Navarro aseguró que este será el único ajuste al precio del servicio del transporte público en todo su sexenio. Esto en búsqueda de que el transporte público en el estado sea más accesible, eficiente y moderno.

Además de la cancelación del incremento a 14 pesos de la tarifa de transporte público, el mandatario también reveló que para su uso podrán utilizarse distintos métodos de pago, cancelando la obligatoriedad de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco. De esta manera, usuarios del servicio podrán pagar con dicha tarjeta, con las distintas Tarjetas de Mi Movilidad o haciendo un pago en efectivo.

No obstante, la Tarjeta Única al Estilo Jalisco seguirá siendo un instrumento importante para concentrar beneficios y apoyos sociales que entrega el gobierno del estado.

Recordemos que el gobierno de Jalisco a través de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco ofrece apoyos para los siguientes sectores de la población:

Estudiantes

Mujeres sostén del hogar

Personas con discapacidad

Personas adultas mayores

Familiares de personas desaparecidas

