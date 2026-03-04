Quién fue Ana Luisa Peluffo, destacada actriz del Cine de Oro en México

Este miércoles, familiares de la actriz dieron a conocer la muerte de Ana Luisa Peluffo, una figura emblemática de la Época de Oro del cine mexicano, a los 96 años de edad.

"La familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informa que falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad" , dice el comunicado.

En el mensaje, sus allegados agradecieron el cariño que, a lo largo de sus más de siete décadas de trayectoria, apreciaron su trabajo: "Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico".

Con esto, el cine mexicano se despide de una de sus más grandes leyendas y una de las figuras más prolíficas de la industria.

¿Quién era Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro. Su talento y su belleza le ayudaron a construir una carrera en el cine, el teatro y la televisión, con más de 200 películas y programas desde finales de la década de 1940.

Peluffo comenzó su trayectoria artística en la producción estadounidense "Tarzan and the Mermaids", rodada en locaciones de Acapulco.

En México, debutó con "La Venenosa" (1949), llegando a consolidar su fama hacia la década de 1950.

Sobre la actriz llovieron críticas luego de que realizara el que se considera el primer desnudo del cine mexicano, cuando interpretó a Silvia en "La fuerza del deseo", película de Miguel M. Delgado.

Se le consideró una figura transgresora de la época, sin embargo, para ella mostrar sus senos tuvo otra dimensión: la de una expresión artística.

A lo largo de su carrera, actuó junto a grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, entre ellos Germán Valdés, Manuel Valdés, Pedro Infante y María Félix.

En 1977 protagonizó 'Flores de Papel', presentada en el 28 Festival Internacional de Cine de Berlín, lo que reafirmó su presencia en circuitos cinematográficos internacionales.

Además de su extensa filmografía, la actriz también participó en grandes telenovelas mexicanas como "Lazos de amor" (1995), "El privilegio de amar" (1998) y "Contra viento y marea" (2005), con lo que alcanzó a nuevas generaciones de espectadores.

Con su muerte, el cine mexicano se despide de una de sus figuras más longevas y representativas, quien dejó una huella imborrable en la historia cultural del país.

