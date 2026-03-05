La mañana de este jueves 5 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que la tarifa de 14 pesos previamente anunciada para el transporte público no se aplicará y será modificada a 11 pesos, de forma universal y sin condicionamiento .

Además, durante su mensaje, Lemus reconoció que la intención de su administración por consolidar la Tarjeta Única como instrumento , no únicamente para ejercer el subsidio al transporte, sino como el medio por el cual se pretendía concentrar todos los programas sociales del gobierno, "fue interpretada como un condicionamiento para acceder al subsidio y pagar 11 pesos por pasaje en lugar de los 14 pesos definidos por la Comisión Tarifaria" .

También, el titular del Ejecutivo estatal refirió que sabe sobre el hecho de que la Tarjeta Única, al ser una tarjeta de débito y para obtenerla deban entregarse algunos datos personales, "despertó suspicacias respecto a su uso" .

El gobernador Lemus ratificó su “compromiso con las y los jaliscienses: viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público será más accesible, eficiente y moderno”.

Resumen sobre el cambio de tarifa a 11 pesos

1. La tarifa de transporte público será de 11 pesos sin condiciones y será el único ajuste en todo el sexenio con Lemus .

2. El subsidio será válido con cualquier método de pago , con la Tarjeta Única, con las tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo.

3. Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos ; para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que han hecho hasta el momento, con la CURP y con el Cárdex.

4. Se mantienen los apoyos con transporte gratuito para personas de la tercera edad, para las personas que viven con alguna discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras, para mujeres jefas de familia, para familiares de personas desaparecidas y para estudiantes acreedores.

5. Se mantiene la emisión de la Tarjeta Única para quienes decidan obtenerla y para quienes ya la obtuvieron; tienen en sus manos una herramienta muy útil, que, además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, les permitirá afiliarse al Seguro Médico Gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado.

OA