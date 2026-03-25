Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, Donovan Carrillo se encuentra listo para volver a la pista, esta vez en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026. En este contexto, aquí te decimos cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su participación en la competencia.

El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026, organizado por la Unión Internacional de Patinaje (ISU), se desarrolla del 24 al 29 de marzo en la República Checa.

Este certamen reúne a los mejores 36 patinadores del mundo; Carrillo será el único latinoamericano en participar en esta edición.

Te puede interesar: Quiénes eran las maestras que murieron en el ataque de un alumno en Michoacán

¿Cuándo compite Donovan Carrillo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026?

El mexicano ya hizo su primer reconocimiento en la pista mundialista y se presentará este jueves 26 de marzo con su programa corto. La cita es a las 4:30 horas, tiempo del Centro de México.

La participación de Donovan Carrillo podrá verse a través de Sky México, ya que es la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de los eventos de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en México.

Sin embargo, también se espera que la ISU publique resúmenes de los programas en su canal oficial de YouTube, donde las personas que no tengan acceso a la televisión de paga podrán ponerse al corriente.

Donovan se presentará en la pista en Praga con el objetivo de alcanzar su pase a la final (la competencia de programa libre), que se llevará a cabo a partir de las 5:00 horas del próximo viernes.

¿Con qué canciones se presentará Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico?

Se espera que el jalisciense se presente con las mismas coreografías con las que participó en Milano-Cortina; por lo tanto, para su programa corto patinaría con una mezcla de versiones del tema “Hip Hip Chin Chin”.

De clasificar a la final, Carrillo actuará el programa largo con un mix de canciones de Elvis Presley, “El Rey del Rock and Roll”.

Con la justa mundialista, Donovan Carrillo cerrará su temporada 2025-2026. En febrero pasado, el tapatío finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina en el lugar 22, con 219.06 puntos, tras una digna actuación en el programa libre.

Donovan Carrillo, de 26 años y siete veces campeón nacional, se ha consolidado como una figura histórica del deporte en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

