Así puedes casarte GRATIS en Tlaquepaque en las "Bodas de la Esperanza"

Este domingo el ayuntamiento de Tlaquepaque dio a conocer la apertura del registro necesario mediante el cual las parejas del municipio de Tlaquepaque pueden contraer matrimonio gratis en las bodas comunitarias de su jornada "Bodas de la Esperanza".

"El amor vuelve a encontrar un espacio para celebrarse con la Segunda Edición de las Bodas de la Esperanza, donde el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque abre sus puertas y su corazón a las historias que desean formalizar su unión. Con el anuncio de la ceremonia colectiva Bodas de la Esperanza, este evento rinde homenaje al compromiso, a la unión y a la promesa de un futuro compartido", publicó este domingo la alcaldía a través de un comunicado.

De esta forma, dijo, las 15 oficialías del Registro Civil existentes en el municipio han iniciado ya el registro de las parejas interesadas "en dar este importante paso" , brindándoles la oportunidad de unir sus vidas bajo el amparo de la ley y el reconocimiento institucional. El trámite y la ceremonia son gratuitos, además se entregan también las argollas para el compromiso.

La celebración se realizará en comunidad el próximo 14 de febrero, "una fecha simbólica dedicada al amor", en el emblemático Jardín Hidalgo, en el corazón del pueblo Mágico de Tlaquepaque, donde se espera que decenas de parejas sellen su compromiso en una ceremonia que será oficiada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura.

"Este acto no solo representa una unión sentimental, sino también la certeza jurídica y el respeto a la diversidad, ya que el evento está abierto a todas las parejas, sin distinción de género", destacó la alcaldía de Tlaquepaque en el comunicado.

¿Cómo puedo inscribirme para ser parte de las Bodas de la Esperanza?

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 22 de enero, acudiendo de 9:00 a 15:00 horas a cualquiera de las oficialías del Registro Civil del municipio. Para completar su registro, deberán presentar la siguiente documentación:

Requisitos:

Acta de nacimiento de ambas personas contrayentes, con una antigüedad no mayor a tres meses, expedida por el Registro Civil.

Identificación oficial vigente de ambas personas contrayentes (INE, pasaporte, licencia de conducir o carta de residencia).

Identificación oficial vigente de dos testigos mayores de edad (INE, pasaporte, licencia de conducir o carta de residencia).

En caso de que alguna de las personas contrayentes sea viuda o divorciada, acta certificada y reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses, expedida por el Registro Civil.

Si alguna de las personas contrayentes es extranjera, deberá presentar acta de nacimiento reciente, apostillada, traducida al español por perito traductor autorizado por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, así como copia del pasaporte.

Copia del comprobante de domicilio dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

CURP de las madres y/o padres de ambas personas contrayentes.

Para completar su registro, deberán presentar esta documentación ESPECIAL

Oficialías del Registro Civil para mayores informes:

Oficialía No. 1: Avenida Las Torres #238, entre Alfareros y Francisco de Miranda.

Teléfonos: 33 3635 4073, 33 3837 1375, 33 3837 1378 y 33 3838 1374.

Oficialía No. 2: Hidalgo #400, Zona Centro.

Teléfono: 33 3562 7020.

Oficialía No. 3: Delegación Las Juntas, San Antonio y Orozco.

Teléfono: 33 3675 7391.

Oficialía No. 4: Delegación Santa Anita, Privada Colón #4.

Teléfono: 33 3686 0388.

Oficialía No. 5: Delegación Santa María Tequepexpan, Hidalgo #78.

Teléfono: 33 3612 9987.

Oficialía No. 6: Delegación San Sebastianito, Morelos #26.

Teléfono: 33 3601 1609.

Oficialía No. 7: Delegación Toluquilla, González Gallo #3.

Teléfono: 33 3692 7337.

Oficialía No. 8: Delegación López Cotilla, Ramón Martínez #42.

Teléfono: 33 3601 0267.

Oficialía No. 9: San Martín de las Flores, Vicente Guerrero #56.

Teléfono: 33 3697 3495.

Oficialía No. 10: Delegación Tateposco, Francisco I. Madero #56.

Teléfono: 33 3691 6409.

Oficialía No. 11: Delegación San Pedrito, Agua Dulce #145.

Teléfono: 33 3600 2485.

Oficialía No. 12: Agencia La Ladrillera, Bella Vista #2990.

Teléfono: 33 3606 5694.

Oficialía No. 13: Miravalle, avenida Cerro del Cuatro y Zapotlán.

Teléfono: 33 3670 7191.

Oficialía No. 14: Loma Bonita, avenida Acueducto #4211.

Teléfono: 33 3632 4087.

Oficialía No. 15: Francisco I. Madero, Guadalupe Victoria, entre Santa Lucía y San Antonio.

Teléfono: 33 3367 9094.

