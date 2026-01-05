Pensión Bienestar 2026: Calendario de pagos COMPLETO de enero 2026

La mañana de este lunes 5 de enero, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del primer pago de las distintas pensiones del Bienestar del 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero, a la vez que confirmó un aumento en el monto de estos apoyos.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026

Lunes 5 de enero - A

Martes 6 de enero - B

Miércoles 7 de enero - C

Jueves 8 de enero - C

Viernes 9 de enero - D, E, F

Lunes 12 de enero - G

Martes 13 de enero - G

Miércoles 14 de enero - H, I, J, K

Jueves 15 de enero - L

Viernes 16 de enero - M

Lunes 19 de enero - M

Martes 20 de enero - N, Ñ. O

Miércoles 21 de enero - P, Q

Jueves 22 de enero - R

Viernes 23 de enero - R

Lunes 26 de enero - S

Martes 27 de enero - T, U, V

Miércoles 28 de enero - W, X, Y, Z

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores suele dispersarse de forma bimestral, junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

En el 2026, estos son sus montos confirmados:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

