Pensión Bienestar 2026: Calendario de pagos COMPLETO de enero 2026

La mañana de este lunes 5 de enero, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del primer pago de las distintas pensiones del Bienestar del 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero, a la vez que confirmó un aumento en el monto de estos apoyos.Lunes 5 de enero - AMartes 6 de enero - BMiércoles 7 de enero - CJueves 8 de enero - CViernes 9 de enero - D, E, FLunes 12 de enero - GMartes 13 de enero - GMiércoles 14 de enero - H, I, J, KJueves 15 de enero - LViernes 16 de enero - MLunes 19 de enero - MMartes 20 de enero - N, Ñ. OMiércoles 21 de enero - P, QJueves 22 de enero - RViernes 23 de enero - RLunes 26 de enero - SMartes 27 de enero - T, U, VMiércoles 28 de enero - W, X, Y, Z De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores suele dispersarse de forma bimestral, junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.En el 2026, estos son sus montos confirmados: