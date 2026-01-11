Reportan volcadura de pipa de diésel en el crucero La Barca-Atotonilco

Durante las primeras horas de este domingo, se reportó la volcadura de una pipa que trasladaba 31 mil litros de diésel en el crucero de La Barca - Atotonilco , en los límites de ambos municipios.

A la comandancia regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) llegó la solicitud de apoyo para atender este percance, que se percibía como un riesgo para conductores y para la ciudadanía en general debido al material altamente explosivo que transportaba el camión.

A su llegada los elementos encontraron una pipa en color verde volcada sobre su lado izquierdo , aunque en el lugar no se encontró al chofer o persona alguna que se responsabilizara por la carga, por lo que tampoco se reportó alguna persona lesionada.

En el sitio se registró una fuga menor del combustible, la cual fue controlada en el sitio por los elementos de protección civil y bomberos a partir de materiales especializados, descartando así cualquier riesgo para la población .

Los hechos fueron atendidos por personal de la comandancia regional, en coordinación con Bomberos de Atotonilco El Alto, la Guardia Nacional, entre otras corporaciones municipales.

En el lugar se realizaron distintas maniobras con tres diferentes grúas para poder devolver el camión a sus cuatro llantas, además de que el personal mencionado se encargó de establecer el operativo de seguridad perimetral para coordinar la restricción y paso de los automotores en la zona sin algún riesgo.

Hacia las 10:00 horas de la mañana continuaban las maniobras para el retiro de la unidad del sitio y la normalización de la zona .

