La noche de ayer sábado un hombre de 50 años de edad murió al interior de su domicilio en Tonalá debido a un incendio.

Los hechos fueron reportados cerca de la medianoche a partir de un llamado al 9-1-1. El mismo refería que, sobre Loma Apazulco Sur, al cruce de Loma Autlán, en la colonia Loma Dorada, se incendiaba un departamento.

Al arribo de la unidad oficial de la Policía de Tonalá y del cuerpo de Protección Civil y Bomberos, se confirmó el siniestro, en el cual se refería la existencia de un hombre en su interior, sin embargo, ya se encontraba sin vida debido a la gravedad de las quemaduras.

No obstante, también los elementos resultaron afectados por las llamas. Las autoridades municipales explicaron que, al acceder, los bomberos que realizaban las maniobras de rescate, por la radiación generada debido a la temperatura en el lugar, "se vencieron", aun cuando sus equipos se encuentran en buen estado.

"Debido a ello, dos compañeros bomberos resultaron con lesiones leves y quemaduras: uno en el brazo izquierdo y otro en el brazo derecho", señalaron las autoridades de Tonalá.

Otro compañero bombero, añadieron, resultó levemente intoxicado por inhalación de humo.

Los tres son atendidos en estado leve y se encuentran fuera de peligro.

El incendio fue sofocado eliminando riesgos para los vecinos. En el sitio no se logró establecer las causas del siniestro. Los colonos solo refierieron a las autoridades "que el morador del departamento solía consumir sustancias tóxicas".

Se registra incendio en Guadalajara

Por otra parte, en el municipio de Guadalajara, se registró otro incendio, aunque este de menor magnitud, en la colonia Valle del Álamo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles De la Pasarela y De la Góndola, donde se reportó una explosión a los números de emergencias.

A su llegada, los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara encontraron un pequeño incendio en una de las habitaciones, en un espacio de máximo un metro cuadrado, donde se quemaron enseres propios de la habitación.

