Inhuman en el Panteón Guadalajara a nueve personas sin identificar y sin reclamar

Como parte de las tareas de la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación del Proceso que Permita la Inhumación de las Personas Fallecidas no Reclamadas, presidido por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), se realizó esta semana la primera inhumación de 2026 de personas fallecidas sin identificar, en el Panteón Guadalajara.

En esta ocasión —señalaron autoridades estatales a través de un comunicado— se inhumaron seis personas fallecidas sin identificar y tres personas no reclamadas. “Además, derivado del trabajo realizado por los Colectivos de Búsqueda de Personas representados en la Comisión, se contactó a la familia de una persona originaria de Michoacán; por esta razón, fue excluida del operativo de inhumación e inició el proceso para su restitución por parte del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco”, informaron.

Las nueve personas, que se encontraban en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), fueron identificadas en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), a partir del convenio establecido entre ambas instituciones para mejorar los procesos de identificación de personas.

“Los nueve cuerpos trasladados al Panteón Guadalajara fueron inhumados de manera digna, en espacios individuales y plenamente ubicados”, añadieron las autoridades estatales en el comunicado.

Como parte del proceso para llevar a cabo las inhumaciones, el IJCF aplicó diversos dictámenes forenses, como necropsia, antropología forense, odontología, criminalística, genética y lofoscopía. Con dicha información se integraron los archivos básicos de cada persona, detalló la autoridad estatal.

Además, el IJCF cubrió los gastos generados en el Registro Civil para la expedición de las actas de defunción y anotaciones marginales, así como los servicios de los sepultureros del Panteón Guadalajara.

En el proceso de inhumación participaron representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ), el IJCF, la SIBP, la Policía Estatal, la Policía Metropolitana y la Fiscalía del Estado, concluyeron las autoridades en el comunicado.

