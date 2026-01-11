El día de ayer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que los estudiantes tendrán una tarifa preferencial en los pasajes del transporte público, a fin de evitar afectaciones para la comunidad tras el incremento del monto.

De acuerdo con las autoridades, este beneficio se logró debido a un acuerdo del Gobierno del estado con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), con la que se mantiene un diálogo permanente.

En un video compartido en sus redes oficiales, el líder estatal indicó que la presidenta de la FEU, Fernanda Romero Delgado, le expuso las necesidades de los jóvenes y cómo, con el aumento a 14 pesos por traslado anunciado por el Comité Técnico Tarifario, el pasaje para los estudiantes quedaría en 7 pesos.

El monto mencionado no sería modificado por el subsidio de tres pesos anunciado por el Gobierno de Jalisco, con el cual el pasaje quedaría en 11 pesos para aquellas personas que cuenten con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”.

¿De cuánto será el pasaje para estudiantes?

El mandatario estatal explicó que el pasaje para los estudiantes, de instituciones públicas o privadas, será de 5 pesos, lo que representa solo un aumento de 0.25 centavos en comparación con los 2.75 pesos contemplados anteriormente. Este monto estará vigente hasta el final del sexenio:

“Hemos acordado, en conjunto con la FEU, solamente aumentar 25 centavos la tarifa del transporte público para todos los estudiantes de Jalisco (...); es decir, la tarifa sube solo de 4.75 a 5 pesos, y esto es por todo el sexenio. Y otra cosa muy importante: no va a haber límite en el número de transportaciones que hagan diariamente las y los estudiantes de Jalisco”, afirmó Lemus Navarro.

“Queremos apoyar en todas las regiones del estado con esta tarifa preferencial para estudiantes, de tan solo cinco pesos, la más baja de la República Mexicana (...). Debemos ser muy sensibles ante la situación porque nuestra prioridad es la educación en Jalisco. Vamos a apoyar con esta tarifa preferencial de 5 pesos, al Estilo Jalisco”, señaló.

Habilitarán módulos de registro y entrega de Tarjeta “Al Estilo Jalisco” en centros universitarios

Con apoyo de la FEU y la UdeG, se abrirán módulos de registro y entrega de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en planteles universitarios, a fin de que los estudiantes puedan acceder a este beneficio.

También se anunció la instalación de una mesa de trabajo con la FEU para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se establezcan.

“Para quienes estudiamos en Jalisco, ser escuchadas y escuchados ya es un paso importante, porque nuestras preocupaciones nacen de la vida diaria y de lo que implica sostener el derecho a estudiar. La congelación de la tarifa del transporte público a 5 pesos reconoce a las y los estudiantes una realidad muy concreta”, mencionó la presidenta de la FEU.

La nueva tarifa entrará en vigor el 1 de abril de 2026.

Prerregistro para la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” está a punto de comenzar

Cabe recordar que el prerregistro para obtener la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” estará disponible a partir del 12 de enero en el portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx .

Para solicitar la tarjeta será necesario reunir los siguientes documentos:

Imagen de INE por ambos lados.

Imagen de acta de nacimiento.

CURP.

Correo electrónico.

Teléfono celular personal.

El certificado de discapacidad y el certificado de estudios son documentos opcionales.

A los módulos, la población en general deberá asistir con el comprobante de cita y una copia de la INE.

En el caso de los beneficiarios de los programas Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, además de estos papeles, también deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la tarjeta actual del programa para intercambiarla.

Estos son los pasos para tramitar la credencial:

Ingresa tu información para el prerregistro en el sitio web. Recibe un SMS en tu celular validando tu información y confirmando que ya puedes hacer tu cita. Agenda tu cita en https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ Selecciona hora y día de tu cita para recibir un comprobante en tu correo electrónico. Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu comprobante de cita y copia de tu INE. Entrega tu comprobante de cita y tu documentación, y recibe la tarjeta.

La entrega arrancará el 19 de enero en 11 módulos: ocho de estos ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara —uno de ellos en la Unidad López Mateos— y tres en municipios del interior del estado donde opera el sistema de pago electrónico para el transporte público.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

