Arranca operativo de seguridad y protección civil por vacaciones de invierno

Este jueves dio arranque, oficialmente, el operativo de seguridad para la vigilancia y prevención de las vacaciones de invierno. El dispositivo, afirmaron las autoridades estatales, sumará a más de 10 mil elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes se encargarán de la seguridad y de las emergencias que pudieran surgir durante la temporada.

"Este operativo tiene como finalidad principal salvaguardar la vida, la integridad de la población, así como de quienes visitan nuestro estado en esta temporada de celebraciones, convivencia familiar y alta movilidad. Desde la UEPCBJ tenemos muy claro que no es tarea de una sola institución, es un esfuerzo colectivo que se construye todos los días mediante la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno", afirmó Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), quien dijo, desde esta corporación serán alrededor de dos mil 500 las y los elementos que se estarán sumando en toda la entidad a este operativo.

Refirió que el operativo general se compone a su vez de distintos dispositivos particulares, desde la vigilancia de las colonias y centros comerciales por parte de las comisarías, pasando por las supervisiones y apoyos carreteros, y llegando hasta el acompañamiento de las celebraciones religiosas, supervisión de pirotecnia, y atención en puntos vacacionales, como destinos de montaña o playa, entre otros.

Añadió que no debe dejarse de lado el hecho de que la prevención comienza en casa, por lo que invitó a seguir las recomendaciones en la materia ya conocidas, que van desde la supervisión de los menores, al salir cerrar bien puertas y ventanas, y verificar el estado óptimo de los vehículos, entre otras.

El dispositivo, afirmaron las autoridades estatales, sumará a más de 10 mil elementos de los tres órdenes de gobierno. EL INFORMADOR/ARCHIVO

"Para este operativo, por tierra, agua y aire, destinaremos todo nuestro estado de fuerza, todo nuestro personal, para brindar una experiencia segura en estas fiestas decembrinas", dijo por su parte el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, quien refirió, desde esta dependencia estarán participando no solo las y los alrededor de ocho mil policías estatales y de la Comisaría Vial adscritos a la dependencia, sino también de la Policía Metropolitana, sin contar a los agentes municipales, la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

"Trabajaremos de forma coordinada también con Protección Civil y Bomberos, SAMU Jalisco, y la Cruz Roja, para que tanto las y los jaliscienses, como quienes nos visiten, tengan una tranquilidad de que estaremos ahí para que ningún contratiempo arruine sus planes", finalizó el secretario de Seguridad estatal.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, señaló que la época navideña trae consigo festividades muy importantes que hacen revivir las tradiciones y el afecto entre familias y amistades. Ante esto, todo el gabinete de seguridad, que estará participando en este operativo decembrino, busca enviar a la población el mensaje "de que puede sentirse tranquila de salir a las carreteras, a sus vacaciones, gracias a que habrá un programa de prevención en el cual participan las autoridades de los tres niveles de gobierno en la entidad", así como del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5.

Mira esto: Nuevo CALENDARIO para realizar el cambio de placas en Jalisco en 2026

Sin embargo, también insistió en el llamado a la corresponsabilidad para evitar accidentes y siniestros que pongan en riesgo la vida propia y de las demás personas. "Queremos desearle a la población unos días tranquilos, unos días felices, unos días donde se puedan abrazar, convivir con sus seres queridos. Y a quienes nos visitan, a quienes vienen a visitar a sus familias, decirles que lo hagan confiados de que vamos a tener un periodo navideño, un periodo invernal con mucha tranquilidad", finalizó el secretario general.

Tras el acto protocolario, distintas unidades que se dieron cita en el corazón del Centro de Guadalajara salieron de manera representativa con sus sirenas y códigos encendidos, iniciando así, oficialmente, el inicio de este operativo decembrino.

Lee también: Gobierno del Estado entrega Premio Jalisco 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

