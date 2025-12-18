Gobierno del Estado entrega Premio Jalisco 2025

Esta mañana el Gobierno del Estado entregó el Premio Jalisco 2025 a diversas personalidades del estado por su destacada trayectoria.

En total fueron ocho personas de diversos sectores las que recibieron galardones, medallas y cheques.

Los galardonados fueron; Jeanette Carolina Yáñez, en el ámbito cívico; José Isabel Campos, en el ámbito humanístico; Ricardo Sígala Gómez, en el ámbito literario; Maite Cortés García Lozano, en el Ámbito Ambiental; Andrea Maya Becerra, en el rubro deportivo; José Arellano, el sector laboral y Luis Javier Plata Rosas en el ámbito científico .

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro , destacó la entrega de estos reconocimientos. Reconoció la labor que han realizado algunos de los homenajeados en diversas regiones del estado.

Finalmente, el mandatario dijo que Jalisco no se ha construido en un año de su administración, sino durante décadas gracias al trabajo de muchas personas.

" Es nuestro deber como estado y sociedad reconocer los pilares fundamentales de quienes han construido este gran Jalisco ", concluyó.

La entrega se realizó en Casa Jalisco y asistieron diversos funcionarios del Gobierno del Estado.

