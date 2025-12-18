Luego de que en semanas anteriores comenzaran a reabrirse dos de las obras que por varios meses, representaron un incremento al congestionamiento vial, de acuerdo con el comisario general de la Policía Vial, Jorge Arizpe, destacó ahorro en tiempo para las personas conductoras de hasta 30 minutos en promedio.

Se trata de las obras de Camino Real a Colima y de Carretera a Chapala, que reabrieron a la circulación, en gran parte de los trayectos, en pasado 20 de noviembre, y donde dijo, hay ahorros de tiempo de entre los 20 a los 40 minutos, en comparación con el tiempo que debían invertir las y los automovilistas durante las obras, especialmente en horas pico.

Dijo, se trata de cifras aproximadas, a partir de los recorridos hechos por los agentes de la Policía Vial, quienes permanecen en apoyo a las y los automovilistas, tanto en las dos avenidas mencionadas, como en López Mateos, donde se mantiene el carril de contraflujo desde El Palomar hasta la avenida Tizoc desde el 06 de diciembre de 2024, donde también se han registrado mejoras de tiempo, aunque menores, debido a que las y los automovilistas siguen dejando de lado el Camino Real a Colima como una opción de vía alterna.

"La gente sigue acostumbrada a conducir en López Mateos, tienen que considerar el utilizar el Camino Antiguo a Colima", señaló Arizpe García.

Recordó a la ciudadanía, que el operativo a contraflujo en López Mateos, que se instala de las 6:00 a las 8:30 horas quedará suspendido a partir del próximo lunes 22 de diciembre, regresando a sus operaciones habituales el día 12 de enero de 2026, a la par del calendario escolar. Mañana viernes 19 de diciembre será el último día en el que se establezca este dispositivo antes de la pausa vacacional.

Por otra parte, recordó que ya ha comenzado el periodo en el cual se amplía la instalación de módulos de alcoholemia, conocidos como "el torito", con un módulo fijo y uno itinerante durante el día, y cuatro fijos y cuatro itinerantes durante la noche, por lo cual instó a la ciudadanía a reforzar la prevención de no tomar si se decide conducir, y optar por designar a una persona conductora quien no hubiera ingerido alcohol, o utilizar taxis o vehículos de plataforma para llegar a sus destinos, y de esta forma no poner en riesgo su vida ni la de las personas alrededor de ella.

Para este 2025 las multas por conducir bajo los influjos del alcohol se encuentran entre los 16 mil 285.50 y 21 mil 714 pesos, considerando además el retiro del vehículo y su envío al corralón. Esta multa además no tiene condonaciones o descuentos.

