Siteur afirma que no cerrará operaciones de la Línea 4 por obras complementarias

La mañana de este jueves, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que, si bien aún hay obras complementarias por concluir en torno a los ingresos de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, será la mesa de coordinación entre el Siteur, autoridades municipales y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) la que deberá decidir si se cierran o no las operaciones de la nueva línea para concluirlas.

Sin embargo, Amilcar López, titular del Siteur, aseveró que los trabajos restantes a cargo del sistema no representan un riesgo para las personas usuarias y se realizan en horarios nocturnos, precisamente para no afectar la operación diaria. La prioridad, reiteró, fue poner en funcionamiento la nueva línea para que la ciudadanía pudiera comenzar a utilizarla, mientras los ajustes finales avanzan de manera paralela.

“No vamos a afectar el servicio ni vamos a parar el servicio; vamos a seguir de manera normal, porque todas las maniobras que se están realizando se llevan a cabo durante la noche. Los temas que faltan son menores y ninguno tiene que ver con aspectos de seguridad ni de control de la operación; eso lo hemos demostrado en estos días y no hay ningún problema en ningún momento”, dijo.

Línea 4 se se encuentra en una etapa de ajustes

El titular del organismo explicó que el proyecto se encuentra en una etapa de ajustes operativos y técnicos, propios del arranque de un sistema de estas características, el cual pretende movilizar a 106 mil personas usuarias diariamente.

Entre los faltantes que corresponden al Siteur, señaló que se encuentran principalmente temas de automatización de cinco cruces a nivel, además de una rampa de accesibilidad en la estación Las Juntas —que actualmente cuenta con una provisional—, la operación de un elevador en la estación “Jalisco 200 Años”, que estará listo en febrero, y la conclusión de algunos puentes complementarios de ingreso a las estaciones; sin embargo, esto no significa que las personas no tengan ya acceso a ellas.

Insistió en que estas labores se llevan a cabo durante la noche, lo que ha permitido mantener el servicio sin interrupciones y garantizar la seguridad tanto en la operación como en el traslado de pasajeros.

“Estamos en una etapa en la que estamos ajustando diferentes aspectos. Uno de ellos es el tema de la señalización, que va a ser lo que nos va a ayudar después a tener ya barreras automatizadas. Son labores que se van a desarrollar a lo largo de los meses siguientes y que en ningún momento han puesto en riesgo operativo ni la seguridad de nuestros usuarios”, dijo.

También se está trabajando en la instalación de luminarias en espacios donde se ha identificado la necesidad de reforzar la iluminación, lo cual beneficia también el paso del tren de Ferromex, con quien comparte derecho de vía, aunque la Línea 4 corre en rieles propios.

No existe interacción de riesgo con el tren de carga

Mientras se completa la automatización, los cruces donde el tren convive con el arroyo vehicular cuentan con operación manual permanente, con personal capacitado y equipo de comunicación, lo que incluso se considera una medida más segura durante esta etapa. El titular reiteró, además que no existe interacción de riesgo con el tren de carga y que todos los permisos para la operación de la Línea 4 se obtuvieron bajo ese criterio.

Aunque los pendientes mencionados se irán solventando de manera paulatina, el plazo máximo para concluirlos será el mes de marzo, aseveró el titular.

Las obras complementarias, como nodos viales, corresponden a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, mientras que la rehabilitación de calles aledañas a la Línea 4 está a cargo de los municipios; no obstante, estas acciones no inciden directamente en la operación del tren.

Por otra parte, Amílcar López señaló que, aunque ya existen puentes para establecer el paso seguro de las personas de un sentido a otro y se colocaron mallas para evitar cruces a nivel —que ponen en riesgo la integridad de quienes transitan a pie—, se ha detectado que algunas personas perforan dichas mallas para continuar cruzando por debajo. Ante ello, se analiza la posibilidad de establecer pasos a nivel en los puntos con mayor incidencia, siempre y cuando Ferromex lo autorice.