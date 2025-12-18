Como cada temporada decembrina, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un monitoreo de precios para conocer cuánto deberán destinar las familias para poder celebrar estas fechas. De acuerdo con el organismo, preparar la cena navideña o de Año Nuevo, este año representa un encarecimiento del 17% respecto al año anterior.

"Conforme nos acercamos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los hogares mexicanos comienzan a organizarse para preparar las tradicionales comidas y convivios que marcan el cierre del año. Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor ", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

La cena tradicional contempla de entradas botanas variadas como frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos similares. En el plato fuerte van los tradicionales pavos, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno. En bebidas suelen tomarse cervezas, sidras para el brindis, tequila, ponche, refrescos y hielo; aparte del pastel y la clásica ensalada de manzana.

También se debe mencionar la decoración, como elementos básicos para ambientar el hogar, gorros, sombreros, lentes divertidos, globos temáticos, luces sencillas, detalles para la mesa como servilletas decoradas o un centro de mesa económico y al menos un obsequio navideño.

¿Una cena en casa o en el tumulto de la calle?

En contraste, festejar fuera de casa implica un gasto considerablemente mayor que depende del tipo de establecimiento y del paquete contratado, por lo que la variación de precios es muy notoria.

En hoteles de alta gama se ofrecen cenas de gala con menú especial, música en vivo y brindis desde mil pesos mexicanos por persona, dependiendo del tipo de platillos y si incluyen bebidas o no, y para quienes buscan celebrar fuera de casa sin gastar de más, también hay restaurantes que preparan paquetes moderados con menú especial.

"Estas cifras muestran que celebrar fuera de casa puede ser en promedio entre 2 y 5 veces más caro por persona en comparación con organizar una cena casera donde el gasto se comparte, se adapta al presupuesto y permite priorizar lo verdaderamente esencial", dijo el organismo.

Para las familias mexicanas la decisión este fin de año no solo pasa por elegir dónde celebrar, sino por cómo proteger su economía sin renunciar a la tradición y al encuentro. En un entorno de precios elevados y presión constante al bolsillo, la cena en casa se mantiene como una opción más sostenible, cálida y accesible.

"Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio, ya que gran parte de las compras se realizan en los negocios de la colonia. Esto dinamiza la economía comunitaria y fomenta un consumo responsable, enfocado en lo necesario y alejado de la tentación del gasto suntuario y de las compras no planeadas que promueve el canal moderno. A ello se suma un beneficio intangible, pero fundamental: convivir en un ambiente más íntimo, acogedor y cercano, lo que refuerza la unidad familiar y el afecto, valores que dan verdadero sentido a estas fechas", destacó Rivera.

AO

