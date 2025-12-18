Hoy jueves se registraron heladas en la comunidad de La Yerbabuena y otras zonas aledañas del municipio de Tapalpa, en Jalisco.

En un comunicado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCyBJ) indicó que de acuerdo con las estaciones meteorológicas, bajas temperaturas se reportaron hoy 18 de diciembre en varios municipios, entre estos, Tecolotlán (con temperatura mínima de 0.4 °C), Tapalpa (0.6 °C), el Nevado de Colima (1.0 °C), Atemajac de Brizuela (2.1 °C), San Gabriel (2.5 °C), San Juan de los Lagos (3.0 °C).

¿Qué es una helada?

La UEPCyBJ indica que una "helada" es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la temperatura desciende a 0 °C o por debajo de este valor, provocando la congelación superficial de la humedad presente en el ambiente. Este tipo de evento puede generar afectaciones a la salud, señala, principalmente, en niñas, niños, personas adultas mayores y población vulnerable, así como daños en cultivos, animales y sistemas de abastecimiento de agua.

La información sobre heladas es recabada y verificada por su Centro de Monitoreo, en coordinación con instancias aliadas y reportes locales, a fin de anticipar riesgos y fortalecer la prevención.

FACEBOOK / Protección Civil Jalisco

Exhortan a cuidarse ante el frío en Jalisco

En medio de un clima frío para hoy jueves, mañana viernes y el fin de semana, la autoridad de Protección Civil exhorta a la población a tomar previsiones ante las bajas temperaturas, especialmente durante las noches y la madrugada:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, rostro, pecho y manos.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

No utilizar braseros, fogones o anafres en espacios cerrados y evitar cubrir calentadores con telas o cobijas.

Resguardar mascotas y animales de granja.

Revisar las condiciones de tuberías ubicadas exteriores o que estén expuestas a las bajas temperaturas.

La prevención es una tarea compartida, dice la UEPCyBJ.

Ante cualquier emergencia, hacen un llamado a la población a mantenerse atenta a la información emitida a través de canales oficiales y comunicarse al 911 o con las autoridades de Protección Civil de la localidad.

OF