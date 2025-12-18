El secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, Luis García Sotelo, dio a conocer los avances en la actualización de placas en el estado durante el 2025, bajo el programa de Paquetazo 3x1.

Dicho esquema permite la sustitución de láminas y la verificación vehicular de manera gratuita, únicamente con el pago del refrendo.

¿Cuántas placas se han sustituido en Jalisco en el 2025?

De acuerdo con el funcionario, el programa para la sustitución gratuita de láminas ha sido un éxito en el estado, pues al cierre del martes 16 de diciembre se habían logrado canjear 975 mil placas.

Señaló que se están reemplazando de 10 mil a 15 mil placas diariamente en las 135 recaudadoras estatales, por lo que fijó una meta de un millón de sustituciones al concluir el año.

Previamente, a través de un comunicado, la dependencia informó el número de trámites realizados mensualmente en lo que va del 2025:

Febrero: 12 mil 253

Marzo: 45 mil 961

Abril: 63 mil 66

Mayo: 98 mil 506

Junio: 91 mil 190

Julio: 94 mil 700

Agosto: 93 mil 406

Septiembre: 88 mil 315

Octubre: 127 mil 374

Noviembre: 152 mil 184

Cabe decir que en los últimos meses se ha registrado una mayor demanda en el trámite, atribuida principalmente a los contribuyentes rezagados. Ante esta situación, la Secretaría de la Hacienda Pública emitió un acuerdo para establecer una prórroga de tres meses para la sustitución de placas , la cual se aplicará de acuerdo con un nuevo calendario , del 2 de enero al 31 de marco de 2026.

"Estamos, en promedio, arriba de 10 mil hasta 15 mil diarias, sustituyendo en todo el estado, lo que nos indica que vamos a cerrar el año con más de un millón y cachito de sustituciones realizadas. De ahí que fue necesario hacer una prórroga para los meses de enero, febrero y marzo, para quienes no alcancen a hacer la sustitución lo puedan hacer en esos tres meses. El único requisito, para seguir accediendo de manera gratuita al emplacamiento, es haber hecho su pago del refrendo vehicular de este año", comentó García Sotelo.

¿Quiénes deben cambiar placas en Jalisco?

El canje de placas es un trámite obligatorio para todos aquellos vehículos cuyas láminas tienen los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" (roja y verde), incluidas las motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Los diseños mencionados no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, las únicas placas que podrán circular en la entidad el próximo año son los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas" (2025). Estos modelos fueron creados con elementos que garantizan la visibilidad, durabilidad y seguridad. Cuentan con un Código QR en la parte superior derecha que protege los datos del propietario del vehículo.

A partir del próximo año, el cambio de placas tendrá un costo e implicará la aplicación de una multa para aquellos propietarios que no reúnan los requisitos para la prórroga.

MB

