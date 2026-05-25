Entregan rehabilitación de la Escuela Primaria Oblatos, plantel intervenido con Jalisco con Estrella

Como parte del programa Jalisco con Estrella , con el que se rehabilitará la infraestructura de planteles educativos públicos de la entidad, esta mañana autoridades estatales y municipales entregaron las obras de intervención de la Escuela Primaria Oblatos Francisco Gómez de Mendiola, en Guadalajara, que contó con una inversión superior a los 18 millones de pesos . La institución, que no había recibido mantenimiento, salvo trabajos puntuales en toda su historia –que data de 1936–, tuvo acciones de restauración de aulas, techos, áreas comunes y entrega de equipo tecnológico.

Detalles de la intervención

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), Francisco Ontiveros, detalló que la escuela quedó "prácticamente nueva": se remodelaron puertas, baños y canchas, además de que se hicieron trabajos de pintura e impermeabilización y se realizó la conexión a internet dentro del plantel . También se entregó mobiliario, como pantallas inteligentes y pizarrones.

En entrevista con medios de comunicación, explicó que el grado de intervención de cada escuela es variado. El año pasado las labores se concentraron en 641 planteles con daños estructurales en todo el estado ; para el primer semestre de 2026 se contempla intervenir mil institutos. La meta es rehabilitar 5 mil 800 espacios en la entidad, con miras a que en este año cierre con 2 mil 496 de ellos intervenidos .

El compromiso de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, agradeció la confianza de madres y padres de familia por apoyar la intervención de la escuela. Pidió a los alumnos y a la comunidad educativa mantener en buen estado las instalaciones.

"Si alguien le falta el respeto a la escuela, lastimando una banca, lastimando nuestro patio, nos falta el respeto a todas y todos. Lo que hoy les vengo a pedir es que cuidemos lo que es de todos y a los papás y mamás decirles que enseñar valores es lo más valioso que le podemos enseñar a nuestras niñas y niños".

En tanto, durante la entrega de la Escuela Primaria Oblatos, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, anotó que las obras también contemplan la entrega de 40 Chromebooks. Cada aula tiene una pantalla inteligente que se sincroniza con el equipo del docente. El objetivo es que Jalisco cuente con el mejor sistema educativo de México , señaló.

Invitó a padres y madres de familia a visitar el portal de la Secretaría de Educación Jalisco para conocer el programa de formación del carácter, "una escuela de padres que nos permite a nosotros como papás cuidar lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos".

La coordinadora estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, resaltó la apuesta del gobierno del estado por la formación integral de los menores jaliscienses. Exhortó a las familias a mantener a sus hijos en la escuela. "Lo que queremos apostar es [a] desarrollar los talentos de las niñas y los niños, y que todos encuentren alguna habilidad. Que lo puedan explotar, que podamos impulsar ese talento para que logren cosas grandes en la vida", dijo.

Por último, la alumna de quinto grado, Joselyn Martínez, agradeció la modernización de su escuela, a la que calificó como un espacio "renovado y seguro, listo para recibirnos con nuevas energías". El plantel es símbolo de futuro para la comunidad educativa, anotó.

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FF