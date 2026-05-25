El Mundial de Futbol 2026 traerá cambios significativos en la rutina de miles de familias tapatías, especialmente en el ámbito educativo. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) anunció una modificación en el calendario escolar para implementar clases a distancia durante los días de partido en la ciudad.

Esta medida busca garantizar el derecho a la educación de los estudiantes mientras la metrópoli recibe uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. Las autoridades educativas diseñaron un plan estratégico que alterna la modalidad a distancia y presencial según la fecha y la ubicación de los planteles.

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Operativo de movilidad y seguridad por el Mundial 2026

La magnitud de la Copa Mundial exige una logística compleja en materia de movilidad y seguridad en puntos clave del estado. El gobierno estatal implementará operativos especiales alrededor del Estadio AKRON y las principales arterias de la ciudad.

Para favorecer el flujo vehicular y proteger a la comunidad escolar, la SEJ determinó suspender las actividades presenciales en fechas específicas de la fase de grupos. Los docentes diseñarán actividades autogestivas que darán continuidad a los contenidos de la planeación didáctica, permitiendo a los alumnos estudiar desde casa sin retrasar su aprendizaje.

El primer ajuste en el calendario escolar aplica para el jueves 11 de junio, fecha en la que se realizarán clases a distancia en todo el territorio de Jalisco. Ningún plantel de educación básica en el estado abrirá sus puertas ese día, obligando a los estudiantes de los 125 municipios a trabajar bajo la modalidad a distancia.

Las autoridades tomaron esta decisión para mitigar el impacto del primer partido que albergará Guadalajara, anticipando una saturación en el transporte público y las vialidades. Los profesores enviarán previamente los materiales necesarios para que los menores completen sus tareas.

Mundial 2026: ¿En qué municipios habrá clases a distancia?

Para los siguientes encuentros deportivos, la estrategia educativa cambia y se enfoca exclusivamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y sus alrededores. Los días 18, 23 y 26 de junio, la suspensión de actividades presenciales aplicará únicamente en una zona delimitada por las autoridades estatales. Los estudiantes de estas localidades continuarán con el modelo autogestivo, mientras que el resto de los municipios de Jalisco retomará sus clases normales en las aulas.

La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que la medida restrictiva para los días 18, 23 y 26 de junio incluye a los siguientes municipios:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

El Salto

Juanacatlán

Ixtlahuacán de los Membrillos

Zapotlanejo

Acatlán de Juárez

Las escuelas públicas y privadas ubicadas dentro de estas demarcaciones cerrarán sus instalaciones físicas durante esas jornadas. Los padres de familia que residen en estas áreas deben coordinar los tiempos de estudio en el hogar, siguiendo las indicaciones directas de los directivos de cada institución.

Las escuelas públicas y privadas ubicadas dentro de estas demarcaciones cerrarán sus instalaciones físicas durante esas jornadas. ESPECIAL

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¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Guadalajara?

El Estadio AKRON albergará cuatro partidos de la justa mundialista, correspondientes a la fase de grupos. Destaca el segundo partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, programado para el jueves 18 de junio.

En esta sede también se disputará el partido entre la República de Corea y la República Checa, el jueves 11 de junio. A estos se suma el Colombia vs. la República Democrática del Congo, el 23 de junio, y el partido Uruguay contra España, el viernes 26 de junio.

De acuerdo con las autoridades, el Mundial de Futbol 2026 dejará una derrama económica sin precedentes, y el gobierno busca que este impacto positivo no comprometa la seguridad ni el avance académico de los estudiantes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

