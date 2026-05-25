Ayuntamiento de Zapopan realiza acciones para prevenir inundaciones

El Gobierno municipal de Zapopan llevó a cabo un recorrido por la colonia La Martinica para informar sobre las acciones preventivas de cara al temporal de lluvias. Dicha zona fue de las más afectadas por las lluvias durante 2025 ya que el día 15 de julio, una joven motociclista murió tras ser arrastrada por la corriente, mismo caso que una bebé, quien murió tras el colapso de una vivienda ubicada junto al cauce del Arroyo Hondo.

Entre otras acciones preventivas, suman más de 14 metros cúbicos (m³) de desazolve retirados y se han hecho intervenciones distribuidas en cuatro zonas prioritarias del municipio: Sur, Norte, Poniente y Cuenca Atemajac, incluyendo un total de 35 secciones de canales y arroyos.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, hizo un llamado a la población a la corresponsabilidad, sobre todo con el fin de no tirar basura que pueda influir en inundaciones durante el temporal de lluvias.

"Pedirle corresponsabilidad a la ciudadanía de no tirar cosas a los canales, a las alcantarillas, a las bocas de tormenta que realmente es un problema" , dijo tras encabezar el recorrido de supervisión.

EL INFORMADOR/ M. Hernández

La Martinica; entre las colonias con más riesgo de inundación en Zapopan

La colonia La Martinica se encuentra en uno de los puntos con más riesgo debido al paso del Arroyo Hondo, cauce que ha tenido crecidas y se ha desbordado, provocando inundaciones y tragedias como las del año pasado , a ello, se suman otros canales y arroyos detectados con mayor riesgo en el municipio como el Arroyo Seco y El Garabato.

Mario Alberto Espinoza, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, afirmó que han hecho 1,031 apercibimientos que corresponden a 5,573 personas que habitan en zonas de riesgo por estar cerca de canales y arroyos que pueden desbordarse. Los apercibimientos se encuentran en zonas como La Martinica, Lomas de la Primavera o Mariano Otero, sitios donde hay arroyos y canales de riesgo.

Ante los riesgos, se ha sugerido la opción de reubicarlos, sin embargo, la mayoría de las personas que habitan en zonas de riesgo como La Martinica, han preferido quedarse para conservar su patrimonio pese al riesgo, según comentó el titular de PC Zapopan.

El riesgo es que, ante una inundación y haya daños, no se les puedan brindar apoyos suficientes a las personas afectadas.

"Se les notifica que están en zona de alto riesgo, ellos también se hacen conscientes. Implica cuestiones jurídicas relacionadas con el tema de los apoyos, el hecho de que estén en zona de riesgo nos limita este tipo de acciones", comentó.

Espinoza reconoció que hay personas apercibidas que son reincidentes, argumentó que sus viviendas son complicadas de retirar, "mal adquiridos" y que se debe revisar su situación legal relacionada a servicios públicos.

Lee también: Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco

Otras acciones de Zapopan para prevenir inundaciones

Además de las acciones de desazolve en canales, el municipio zapopano también lleva a cabo intervención en infraestructura hidráulica estratégica, por ejemplo, construcción de colectores pluviales y obras como los SIARI (Sistema Acuífero de Regulación e Infiltración), los cuales permiten retener e infiltrar agua con el fin de mitigar inundaciones.

Álvaro Orozco, director de Obras Públicas de Zapopan, explicó que el vaso regulador de La Martinica se amplía de 18 mil a 22 mil m³ de capacidad de retención. Y se trabajan en dos SIARI más en terrenos de la UdeG (cerca de CUCEA y CUCSH Belenes) con el fin de aumentar la capacidad de retención de agua y tratar de prevenir inundaciones en zonas bajas como La Martinica y Lomas de Tabachines.

"Otra regulación de 7,500 m³ dentro de predios de la Universidad de Guadalajara que estamos en proceso. La regulación más importante en esta zona que está en proceso de elaboración de proyectos son 50 mil m³ y un complemento", dijo.

En la zona de Miramar hay un vaso regulador que se está construyendo en el llamado Gran Parque Zapopan sur, el cual tiene un avance de entre el 30 y 40% de avance y se trabaja en un colector.

Las obras han tenido una inversión de hasta 190 millones de pesos, según comentó el presidente municipal Juan José Frangie.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA