Lunes, 25 de Mayo 2026

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Arrancan nuevas rutas de transporte en la ZMG; estas son las zonas beneficiadas

Las nuevas rutas del sistema de Mi Transporte benefician directamente a estudiantes, trabajadores y familias de estas zonas, ofreciendo una alternativa de movilidad mucho más rápida y segura

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La ruta C128A v2 vía larga, se tiene previsto que llegue al Centro de la ciudad, sin embargo, actualmente, se encuentra en ajustes operativos y se prevé se normalice su operación en el transcurso de esta semana. EL INFORMADOR/J. Acosta

La ruta C128A v2 vía larga, se tiene previsto que llegue al Centro de la ciudad, sin embargo, actualmente, se encuentra en ajustes operativos y se prevé se normalice su operación en el transcurso de esta semana. EL INFORMADOR/J. Acosta

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que la mañana de este lunes 25 de mayo, iniciaron operaciones las nuevas rutas de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG); se trata de las siguientes: 

  • A13 (C128A-v2) - Tren Ligero
  • C12
  • C127 A
  • C09

Por su parte, la ruta C128A v2 vía larga, se tiene previsto que llegue al Centro de la ciudad, sin embargo, actualmente, se encuentra en ajustes operativos y se prevé se normalice su operación en el transcurso de esta semana.

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La implementación de estas vías responde a los acuerdos logrados por parte del Gobierno de Jalisco con las y los vecinos de Santa Anita, Ojo de Agua, Balcones de Santa Anita, Ponciano Arriaga y de la cabecera de la Delegación, así como estudiantes y docentes de Prepa UdeG.

Por lo anterior las nuevas rutas del sistema de Mi Transporte benefician directamente a estudiantes, trabajadores y familias de dichas zonas, ofreciendo una alternativa de movilidad mucho más rápida, segura y amigable con el medio ambiente.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   

Ruta de A13 (C128A-v2) - Tren Ligero

  • Origen: Ojo de Agua (Prol. Colon y Priv. Agua Zarca) 
  • Destino: Estación Periférico Sur (Anillo Periférico Sur - Prol. Colón)

Salida por

Prol. Colón - Arroyo Sur - Universidad - Aquiles Serdán - Av. Cam. Real a Colima - Av. Ramón Corona - Niños Héroes - Luis Curiel - José María Morelos - Av. Adolfo López Mateos Sur - Anillo Periférico Sur

Regreso por

Anillo Periférico Sur - Av. Adolfo López Mateos - Prol. Adolfo López Mateos - vuelta en "u" en López Cotilla - Prol. Adolfo López Mateos - Aldama - Luis Curiel Niños Héroes - Av. Ramon Corona - Av. Cam. Real a Colima - Aquiles Serdán - Colón - Prol. Colón

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   

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Ruta C12

  • Origen: Santa Anita (5 de Mayo y 5 de Mayo)
  • Destino: Estación Periférico Sur (Anillo Periférico Sur - Prol. Colón)

Salida por

5 de Mayo - Francisco I. Madero - Abasolo - Aquiles Serdan - Camino Real a Colima - Colón.

Regreso por

Colón - Anillo Periférico Sur - Comonfort - Camino Real a Colima - Aquiles Serdan - Abasolo - Agustín Rivera - 5 de Mayo.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   

Ruta C127 A

  • Origen: Paseo del Prado (Paseo del Prado y Naranja).
  • Destino: Centro Metropolitano (Libertad y 16 de Septiembre).

Salida por

Villa Las Palmas - Boulevard Chulavista - Av. Granada - Rio de Janeiro - Boulevard del Cuervo Camino a San Sebastián El Grande - Constitución - Zaragoza - 20 de Enero - Morelos Ote. - Juárez Pte. - Agustin Rivera - Abasolo - Aldama - Aquiles Serdán - Ant. Camino Real a Colima - Colón - Lateral Anillo Periférico Sur.

Regreso por

Lateral Anillo Periférico Sur - Comonfort - Camino Real a Colima - Aquiles Serdán - Abasolo - Agustin Rivera - Juárez Pte. - Guadalupe Victoria - Emiliano Zapata - Constitución - Camino a San Sebastián El Grande - Boulevard del Cuervo - Río de Janeiro - Av. Granada - Boulevard Chulavista - Villa Las Palmas.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.   

Ruta C09

  • Origen: Prepa Regional Santa Anita
  • Destino: Centro Sur

Salida por

Centro Universitario Tlaquepaque, Aquiles Serdán, Ant. Cam Real de Colima, Camino Real a Colima, Prol. Colón, Comonfort, Colón, Lateral Periférico, Plaza Centro Sur.

Regreso por

Plaza Centro Sur, Lateral Periférico, Comonfort, Prol. Colón, Camino Real a Colima, Ant.Camino Real de Colima, Aquiles Serdán, Centro Universitario Tlaquepaque.

 CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.  
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.  

Ruta  C128A v2 vía larga

  • Origen: Ojo de Agua (Prol. Colon y Priv. Agua Zarca)
  • Destino: Centro Metropolitano (Donato Guerra y Libertad)

Salida por

Prol. Colón - Arroyo Sur - Universidad - Aquiles Serdán - Av. Cam. Real a Colima - Av. Ramón Corona - Niños Héroes - Luis Curiel - José María Morelos - Av. Adolfo López Mateos Sur - Av. Mariano Otero - Circ. Santa Edwiges - Calz. Del Águila - Constituyentes - Av. 16 de Septiembre - Av. de la Paz - Colón - Ocampo - Miguel Blanco - Donato Guerra.

Regreso por

Donato Guerra - Av. de la Paz -Av. Dr. Roberto Michel - Los Ángeles - Las Conchas - Av. 5 de Febrero - Constituyentes - Calz. Del Águila - Circ. Santa Edwiges - Av. Mariano Otero - Av. Adolfo López Mateos - Prol. Adolfo López Mateos - vuelta en "u" en López Cotilla Prol. Adolfo López Mateos - Aldama - Luis Curiel Niños Héroes - Av. Ramón Corona - Av. Cam. Real a Colima - Aquiles Serdán - Colón - Prol. Colón.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.  
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.  

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