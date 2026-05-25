La Secretaría de Transporte Jalisco informó que la mañana de este lunes 25 de mayo, iniciaron operaciones las nuevas rutas de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ; se trata de las siguientes:

A13 (C128A-v2) - Tren Ligero

C12

C127 A

C09

Por su parte, la ruta C128A v2 vía larga, se tiene previsto que llegue al Centro de la ciudad, sin embargo, actualmente, se encuentra en ajustes operativos y se prevé se normalice su operación en el transcurso de esta semana.

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La implementación de estas vías responde a los acuerdos logrados por parte del Gobierno de Jalisco con las y los vecinos de Santa Anita, Ojo de Agua, Balcones de Santa Anita, Ponciano Arriaga y de la cabecera de la Delegación, así como estudiantes y docentes de Prepa UdeG.

Por lo anterior las nuevas rutas del sistema de Mi Transporte benefician directamente a estudiantes, trabajadores y familias de dichas zonas, ofreciendo una alternativa de movilidad mucho más rápida, segura y amigable con el medio ambiente.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Ruta de A13 (C128A-v2) - Tren Ligero

Origen: Ojo de Agua (Prol. Colon y Priv. Agua Zarca)

Destino: Estación Periférico Sur (Anillo Periférico Sur - Prol. Colón)

Salida por

Prol. Colón - Arroyo Sur - Universidad - Aquiles Serdán - Av. Cam. Real a Colima - Av. Ramón Corona - Niños Héroes - Luis Curiel - José María Morelos - Av. Adolfo López Mateos Sur - Anillo Periférico Sur

Regreso por

Anillo Periférico Sur - Av. Adolfo López Mateos - Prol. Adolfo López Mateos - vuelta en "u" en López Cotilla - Prol. Adolfo López Mateos - Aldama - Luis Curiel Niños Héroes - Av. Ramon Corona - Av. Cam. Real a Colima - Aquiles Serdán - Colón - Prol. Colón

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Ruta C12

Origen: Santa Anita (5 de Mayo y 5 de Mayo)

Destino: Estación Periférico Sur (Anillo Periférico Sur - Prol. Colón)

Salida por

5 de Mayo - Francisco I. Madero - Abasolo - Aquiles Serdan - Camino Real a Colima - Colón.

Regreso por

Colón - Anillo Periférico Sur - Comonfort - Camino Real a Colima - Aquiles Serdan - Abasolo - Agustín Rivera - 5 de Mayo.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Ruta C127 A

Origen: Paseo del Prado (Paseo del Prado y Naranja).

Destino: Centro Metropolitano (Libertad y 16 de Septiembre).

Salida por

Villa Las Palmas - Boulevard Chulavista - Av. Granada - Rio de Janeiro - Boulevard del Cuervo Camino a San Sebastián El Grande - Constitución - Zaragoza - 20 de Enero - Morelos Ote. - Juárez Pte. - Agustin Rivera - Abasolo - Aldama - Aquiles Serdán - Ant. Camino Real a Colima - Colón - Lateral Anillo Periférico Sur.

Regreso por

Lateral Anillo Periférico Sur - Comonfort - Camino Real a Colima - Aquiles Serdán - Abasolo - Agustin Rivera - Juárez Pte. - Guadalupe Victoria - Emiliano Zapata - Constitución - Camino a San Sebastián El Grande - Boulevard del Cuervo - Río de Janeiro - Av. Granada - Boulevard Chulavista - Villa Las Palmas.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Ruta C09

Origen: Prepa Regional Santa Anita

Destino: Centro Sur

Salida por

Centro Universitario Tlaquepaque, Aquiles Serdán, Ant. Cam Real de Colima, Camino Real a Colima, Prol. Colón, Comonfort, Colón, Lateral Periférico, Plaza Centro Sur.

Regreso por

Plaza Centro Sur, Lateral Periférico, Comonfort, Prol. Colón, Camino Real a Colima, Ant.Camino Real de Colima, Aquiles Serdán, Centro Universitario Tlaquepaque.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Ruta C128A v2 vía larga

Origen: Ojo de Agua (Prol. Colon y Priv. Agua Zarca)

Destino: Centro Metropolitano (Donato Guerra y Libertad)

Salida por

Prol. Colón - Arroyo Sur - Universidad - Aquiles Serdán - Av. Cam. Real a Colima - Av. Ramón Corona - Niños Héroes - Luis Curiel - José María Morelos - Av. Adolfo López Mateos Sur - Av. Mariano Otero - Circ. Santa Edwiges - Calz. Del Águila - Constituyentes - Av. 16 de Septiembre - Av. de la Paz - Colón - Ocampo - Miguel Blanco - Donato Guerra.

Regreso por

Donato Guerra - Av. de la Paz -Av. Dr. Roberto Michel - Los Ángeles - Las Conchas - Av. 5 de Febrero - Constituyentes - Calz. Del Águila - Circ. Santa Edwiges - Av. Mariano Otero - Av. Adolfo López Mateos - Prol. Adolfo López Mateos - vuelta en "u" en López Cotilla Prol. Adolfo López Mateos - Aldama - Luis Curiel Niños Héroes - Av. Ramón Corona - Av. Cam. Real a Colima - Aquiles Serdán - Colón - Prol. Colón.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

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