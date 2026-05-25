Esperan ocupación hotelera del 75 % durante el Mundial de Futbol 2026

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC) prevé que la ocupación hotelera durante el Mundial de Futbol FIFA 2026 sea del 75 por ciento en promedio en la ciudad. “Los ingresos van a estar por arriba de lo esperado; los estadios van a estar llenos”. "La ocupación no importa; lo que importa son los ingresos, es lo que importa", dijo Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

Se prevé una derrama económica de 10 mil millones de pesos

El directivo explicó que además se prevé una derrama económica de 10 mil millones de pesos. Gustavo Staufert reconoció que las tarifas se han triplicado, pero aun así están más bajas que las que se ofertan en Estados Unidos y Canadá. El director de la OFVC destacó que actualmente la ocupación hotelera en la ciudad se ha recuperado debido a varios eventos como Expo ANTAD 2026 y el Mundial de Presas que se realiza esta semana en Expo Guadalajara.

El directivo explicó que además se prevé una derrama económica de 10 mil millones de pesos. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Añadió que los eventos como la Estrella Michelin y otros eventos que se van a anunciar próximamente permitirán atraer más turistas a la ciudad. Asimismo, adelantó que en su más reciente gira a Alemania se negociaron los futuros eventos que se traerán para la ciudad. "Traemos siete posibilidades, de las cuales estoy seguro de que se van a cerrar por lo menos cinco seguro", afirmó.

Ocupación hotelera enfrenta retos desde enero 2026

La ocupación hotelera en Guadalajara aún no se recupera de los hechos violentos registrados el 22 de febrero del 2026, cuando fue abatido Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en el acumulado enero-marzo la ocupación hotelera en Guadalajara disminuyó en 4 por ciento. Además de los hechos de violencia de febrero pasado, también se juntaron otros como la desaceleración económica y los conflictos bélicos en Medio Oriente.

Los hoteleros de Guadalajara y Puerto Vallarta esperan que el Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en junio próximo, sea el despegue para recuperar los niveles que se tenían de ocupación antes de los hechos de violencia.

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AS