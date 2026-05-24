El tiempo se agota para miles de automovilistas que aún circulan con láminas obsoletas en el estado. La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco anunció la extensión definitiva del programa para el cambio de placas gratuito, el cual terminará el próximo 29 de mayo de 2026. Esta medida busca regularizar el padrón vehicular y evitar sanciones a los conductores que portan diseños antiguos. Los ciudadanos tienen esta última ventana de oportunidad para actualizar su identificación vehicular sin desembolsar los casi cuatro mil pesos que costará el trámite a partir del 30 de mayo.

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¿Por qué es obligatorio el cambio de placas en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco implementó esta iniciativa para cumplir con la normativa federal vigente, en específico la NOM-001-SCT-2-2016, la cual regula la visibilidad y seguridad de las identificaciones vehiculares. Los diseños anteriores, conocidos como "Maguey", "Minerva" y "Gota" en sus versiones roja y verde, perdieron vigencia porque carecen de los elementos de seguridad actuales.

Las autoridades estatales detectaron que miles de vehículos mantenían estas láminas descontinuadas, lo que motivó la creación del programa "Paquete 3x1" para incentivar la actualización del registro sin afectar la economía de los contribuyentes cumplidos.

¿Qué pasa si no cambio de placas antes de la fecha límite?

Quienes ignoren esta fecha límite enfrentarán consecuencias financieras directas. A partir del lunes 1 de junio de 2026, la autoridad cobrará el costo regular del trámite, que asciende a unos cuatro mil pesos. Esta tarifa incluye la expedición de las nuevas láminas y las modificaciones administrativas correspondientes en el Padrón Vehicular del Estado.

Además, la Ley de Movilidad estatal faculta a los agentes viales para sancionar a los conductores que circulen con placas vencidas, lo que derivará en multas económicas adicionales y la posible retención del vehículo.

De acuerdo con la ley, la multa por circular con placas vencidas en Jalisco va de 20 a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con base en el valor vigente de la UMA en 2026, los automovilistas que no realicen el cambio de placas podrían recibir una sanción que va de más de 2 mil 300 hasta cerca de 7 mil pesos.

¿Cuáles son los requisitos para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

Para acceder a este beneficio fiscal, los propietarios deben cumplir con una condición innegociable: haber pagado el refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año. Si el contribuyente cumple este requisito, debe presentarse en la recaudadora con el comprobante de dicho pago. Además, el personal de la dependencia exige entregar el juego de placas anteriores, ya sean del diseño Minerva, Gota o Maguey. El expediente debe incluir una identificación oficial vigente, como la credencial del INE, pasaporte o licencia de conducir, junto con un comprobante de domicilio que no supere los noventa días de antigüedad.

El trámite también requiere documentación que acredite la propiedad legal del automotor. Los ciudadanos deben mostrar la factura original, el comprobante fiscal digital, un título de propiedad o el acta de adjudicación correspondiente. Asimismo, el sistema solicita el comprobante de la verificación vehicular, el cual el personal acepta sin importar si el resultado del dictamen es aprobatorio o no aprobatorio.

¿Cómo puedo hacer el cambio de placa sin sacar cita?

En un esfuerzo por agilizar el proceso y evitar el rezago, la Secretaría de la Hacienda Pública eliminó el requisito de agendar una cita electrónica. Ahora, los automovilistas pueden acudir a las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. Para los municipios del interior del estado, las dependencias abren sus puertas de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:00 horas. El personal atiende a los ciudadanos conforme van llegando, por lo que llegar temprano garantiza una gestión más rápida.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

