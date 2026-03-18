Amplían becas para hijos de la Policía Estatal; facilitarán viviendas a familias

Como parte del programa Legado impulsado por el Gobierno de Jalisco, las y los hijos de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal que están inscritos en este gozarán de un incremento en el monto del apoyo mensual para gastos educativos, al pasar de dos mil a cuatro mil pesos. Además, el titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), Guillermo Medrano Barba, anunció que se facilitará el acceso a viviendas para las familias de los uniformados estatales, pues se llevarán a cabo desarrollos inmobiliarios en predios propiedad del Estado en Guadalajara y Tlaquepaque.

Con el programa se busca que las y los estudiantes continúen con sus estudios y aliviar la carga económica en sus hogares. Además de los apoyos, las y los beneficiarios podrán acceder a becas del 100 por ciento en universidades privadas como la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, Iteso y Univa.

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En la primera generación, 201 estudiantes ya forman parte de alguna de estas instituciones educativas. Esta mañana se anunció el arranque de la segunda generación, dirigida a jóvenes que busquen ingresar a la universidad en enero de 2027. La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia, indicó que el proceso de inscripción se realizará a través de la Secretaría de Seguridad, por lo que hizo un llamado a que las y los hijos de policías estatales que actualmente cursan quinto y sexto de bachillerato se sumen a la convocatoria.

"Del presupuesto estatal se han destinado 20 millones de pesos y el presupuesto que las universidades están dando son de 18 millones; es decir, es un proyecto que hoy implica 38 millones en becas para estos 201 universitarios, y que sabemos que es una inversión para la seguridad de nuestro estado y de nuestro país", comentó.

El jefe de gabinete del Gobierno del Estado, Alberto Esquer, apuntó que los cuatro mil pesos se entregarán en una sola exhibición de forma retroactiva desde enero. Adelantó que se contempla ampliar el programa para hijos de personal de la Fiscalía de Jalisco.

Los cuatro mil pesos se entregarán en una sola exhibición de forma retroactiva desde enero. ESPECIAL

"En las siguientes semanas se les va a dar un apoyo de cuatro mil pesos mensuales, aparte de su beca, para que ellos puedan tener apoyo al transporte público, apoyo para los alimentos, apoyo para algún insumo educativo".

En cuanto a las viviendas sociales, Medrano Barba explicó que las construcciones contarán con dos recámaras, un baño, sala, comedor, cocina y patio de servicio. El costo no será mayor al millón 200 mil pesos y las mensualidades no rebasarán el 30 por ciento del salario del policía; se habilitarán opciones de financiamiento a través de Pensiones del Estado e IJALVI.

La primera etapa de esta parte del programa Legado arrancará en el segundo semestre de 2026, detalló. "Estamos proponiendo predios intraurbanos del estado que cumplan con los siete elementos de ONU hábitat, que sean accesibles, asequibles, con servicios de salud, seguridad, transporte público, recreación. No hay vivienda de esta naturaleza en predios intraurbanos en la Zona Metropolitana de Guadalajara".

Para el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, este programa representa un apoyo sin precedentes, que se suma al incremento salarial del seis por ciento para las y los policías, así como apoyos de despensa y otras iniciativas de asistencia social impulsadas por el Gobierno del Estado.

"Estamos muy contentos y agradecidos con este programa de Legado todas y todos mis compañeros policías, y hablo en voz de todos ellos", concluyó.

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MB