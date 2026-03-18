El 66% de los vehículos que utilizan las autopistas no respetan los límites de velocidad —que es de 110 kilómetros por hora— revela el estudio "Observatorio del Comportamiento del Conductor de la red de autopistas de Red de Carreteras de Occidente (RCO)".

La investigación, que analiza las cuatro autopistas operadas por la empresa en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes, establece que el 90% de los vehículos pesados tampoco respeta el límite de velocidad, el cual es 80 kilómetros por hora. En cuanto a los autobuses de pasajeros, se indica que el 64% circula por arriba del límite máximo permitido que es de 95 kilómetros por hora.

"Con el riesgo añadido que un autobús lleva 30 o 40 pasajeros a bordo y siendo un medio de transporte con la cantidad y el volumen de personas que lleva el riesgo es altísimo y no hay una observación sobre ese límite máximo", comentó Jesús Chavarria, jefe de Seguridad Vial de RCO.

Las principales fallas cometidas por conductores en autopistas

Presentado esta mañana ante autoridades de seguridad, Protección Civil y movilidad de los tres niveles de gobierno, los datos apuntan a que el 7.3% de los pasajeros no utilizan el cinturón de seguridad.

"Es un porcentaje muy bajo, pero en países donde verdaderamente hay una cultura vial eso es inaceptable porque en esos países esos valores no llega ni al uno por ciento", sostuvo Chavarria, quien recordó que fomentar el uso del cinturón de seguridad costó mucho trabajo.

"Más del 50 por ciento de los pasajeros que mueren en nuestras carreteras no llevaban puesto el cinturón de seguridad", añadió Jesús Chavarria.

Además de lo ya mencionado, un 15.5% de los pasajeros que viajan como copilotos no utiliza el cinturón, mientras que los pasajeros del asiento trasero el 71.8% tampoco se ponen el cinturón. Por si todo esto no fuera alarmante, un 18.3% de conductores usa el teléfono celular mientras conduce.

"Las distracciones al volante es una de las mayores causas de accidentes y dentro de esas distracciones el uso del celular es la que más tiene", agregó.

Siguiendo con las cifras, un 63% de los conductores no anuncia las maniobras de adelantamiento con el uso de las direccionales; un 7% de los conductores no respeta la distancia de seguridad y el 14.7% de las camiones de carga viaja con personas en la batea.

"Eso es todavía mucho más riesgoso que no ponerse el cinturón de seguridad porque eso va a afectar cuando hay un accidente pero las personas que viajan en la batea en una maniobra brusca van a salir volando".

Durante la presentación, Gonzalo Alcalde, director general de la Red de Carreteras de Occidente, comentó que es importante seguir construyendo una agenda común en materia de seguridad porque “la responsabilidad compartida en la seguridad vial es un aspecto fundamental”.

Finalmente, aseveró que la infraestructura de RCO conecta personas y destinos y por ello la seguridad vial es una prioridad y uno de los compromisos más importantes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

