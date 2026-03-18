Académicos de la UdeG atribuyen mala calidad del agua a contaminación generalizada

Académicos de la Universidad de Guadalajara señalaron que el problema de mala calidad del agua y mal olor que se ha registrado en las últimas semanas en la ciudad no se debe solamente a las descargas de aguas residuales irregulares en el sistema antiguo se abastecimiento de Chapala, sino a la contaminación en general de las fuentes de abastos.

Alicia Torres Rodríguez, responsable del Cuerpo Académico del Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad y Jefa del Departamento de Estudios SocioUrbanos del CUCSH, aclaró que el problema se debe a la contaminación de las fuentes de abasto de agua de la metrópoli desde hace varios años, el ejemplo es el mismo lago de Chapala.

"Sin embargo, el problema no es nuevo, no es de hace un mes, dos meses que está sucediendo el problema de contaminación del lago. El lago de Chapala lo hemos visto 'n' cantidad de veces que está contaminado; el agua del Río Santiago con todo este sistema de captación del agua de La Calera, el canal de Las Pintas y atrás el río Santiago, no es algo nuevo".

La académica señaló que, incluso, las plantas potabilizadoras "no cumplen la norma", al explicar que el agua que reciben las sobrepasa en su capacidad de potabilización.

En este sentido, la también investigadora de la UdeG, Aída Guerrero, reveló que el agua enviada a Tonalá por el SIAPA, que llega de la presa Calderón tampoco cumple con la NOM-127, al haber detectado microorganismos patógenos, algas, entre otros, por lo que sugirió que es evidencia que "no hay tratamiento" adecuado para su potabilización.

La especialista afirmó que la autoridad debió emitir una alerta sanitaria ante los riesgos para la salud pública, por lo que la recomendación es que no se utilice por parte de los ciudadanos.

"Se nos tuvo que alertar de esta situación. ¿Qué se recomienda? Usar agua de garrafón completamente cuando esa agua (de la tubería) no cumpla las características visuales. Nos tenemos que detener para no usarla".

Arturo Gleason, especialista de la UdeG, aclara que la solución no está en la construcción del segundo acueducto Chapala - Guadalajara ni en la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, impulsados por el Gobierno de Jalisco.

Plantea algunas propuestas como llevar a cabo una mesa técnica ciudadana; diagnóstico hídrico a fondo para tener una visión real de todos los aristas del problema; realizar plan hídrico y un plan emergente de contención para los usuarios.

YC