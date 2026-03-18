A unos kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se encuentra una de las mejores y más completas opciones para quienes buscan salir de la rutina durante su fin de semana o disfrutar del próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua: el municipio de Mazamitla.

Con una oferta que integra naturaleza, gastronomía, hospedaje en el corazón de la naturaleza y distintas actividades al aire libre, este Pueblo Mágico refuerza su atractivo como destino accesible, cercano y con servicios de calidad para todo tipo de visitante.

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Así lo dijo la asociación Mazamitla Intenso, la cual agrupa a diversos prestadores de servicios turísticos y hoteles cabaña con el objetivo de garantizar estándares elevados en la experiencia del visitante , al tiempo que facilita la toma de decisiones sobre dónde hospedarse, comer o qué actividades realizar durante la estancia.

"Mazamitla Intenso es una asociación que tiene ya muchos años trabajando por este destino. La conforman distintas empresas que dan servicios turísticos en Mazamitla, desde restaurantes, hoteles, tours o actividades, y también es parte un fraccionamiento, para que la gente tenga además la oportunidad de hacer su propia cabaña en el pueblo", explicó Sergio Montaño, quien es parte precisamente de esta asociación.

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Así, dijo, de cara al periodo vacacional, el destino está listo para recibir una mayor afluencia sin comprometer la calidad del servicio, particularmente en opciones de hospedaje que combinan la experiencia de cabaña con la atención hotelera.

"Mazamitla siempre está preparado para recibir a los visitantes en cualquier fecha, pero Semana Santa realmente es una fecha importante en la que nos preparamos para recibir más gente sin que se sienta saturado. Los hoteles que forman parte de la asociación, Monteverde y Villas Mazamitla, son complejos muy grandes de cabañas, pero son hoteles cabaña, es decir, tú llegas a una cabaña, pero tienes servicio de hotel, como atención las 24 horas donde, pese a que pueda llenarse la ocupación del destino, siempre tendrás la experiencia de bosque", señaló.

La oferta gastronómica y de actividades también forma parte del valor agregado, con restaurantes y experiencias diseñadas para complementar la estancia y ampliar las opciones más allá del descanso en cabaña.

"En los restaurantes que forman parte de la asociación, como Aroma y Villa María, vas a encontrar alta calidad, un ambiente familiar y un servicio de primera. En el tema de experiencias, Green Forest Tours tiene opciones para toda la familia, desde paseos tipo safari a la Sierra del Tigre, visitas a lugares donde se elaboran productos típicos como conservas, café o queso, hasta actividades extremas con tirolesas y puentes colgantes, además de recorridos gastronómicos a pie por el pueblo donde conoces los mejores puestos y la historia del lugar", detalló.

En lo general, y considerando a Mazamitla como la mejor opción para vacacionar o pasar el fin de semana sin salir a más de dos horas de la ciudad , Sergio Montaño reconoció que, a diferencia de otros destinos turísticos, Mazamitla se distingue por mantener precios accesibles para todos los sectores económicos sin sacrificar calidad, lo que amplía su alcance a distintos perfiles de viajeros.

"Mazamitla no es un destino caro, al contrario, es muy accesible para toda la gente en general. Siempre hay promociones y lo que nos distingue es la calidad en el servicio y en los productos que vas a consumir", afirmó.

Además de su cercanía, el trayecto hacia el destino forma parte de la experiencia vacacional, con una ruta panorámica que anticipa el contacto con la naturaleza y el ambiente de montaña , es decir, disfrutar desde que se circula por la carretera.

"Es un Pueblo Mágico con más de 20 años de nombramiento, muy cercano, con una carretera panorámica muy bonita donde puedes hacer paradas, por ejemplo, en San Luis Soyatlán para disfrutar productos locales. Desde el camino empiezas el viaje, vas viendo el paisaje y adentrándote a la Sierra de Mazamitla. Es muy hospitalario, el bosque es, de verdad, garantía del contacto con mucha naturaleza y de desconexión total; el aire es puro, el clima es extraordinario y en esta época es fresco todavía", destacó.

El destino en sí, resaltó, también invita a estancias más prolongadas para aprovechar su diversidad de actividades, desde recorridos por el pueblo hasta experiencias de aventura, paseos a caballo o de simple descanso en el bosque.

"Mazamita no es un destino para una noche, es para mínimo tres o cuatro noches. Puedes tener un día tranquilo en la cabaña, otro para hacer un tour, otro para actividades más extremas, recorrer el pueblo, la plaza, el mercado de artesanías y la calle Hidalgo. Es un destino para tomárselo con calma y regresar con una experiencia súper completa", comentó.

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También en el contexto del periodo vacacional que ya se acerca, Sergio Montaño también destacó la importancia de verificar el lugar de hospedaje antes de concretar cualquier reservación, especialmente en temporadas de alta demanda como Semana Santa , a fin de evitar contratiempos o posibles fraudes y garantizar una experiencia segura desde la llegada.

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"La recomendación es que consulten sobre todo en los hoteles, ya que esto es la primera decisión que se tiene que tomar para emprender las vacaciones y que estás puedan disfrutarse del inicio al final; que consulten en las páginas y en las redes sociales de los hoteles que están considerando, que sean reales, las promociones que tienen para Semana Santa, se pueden sorprender de lo que pueden encontrar en los precios contra lo que les van a ofrecer, y ya de ahí pueden empezar a armar todo su plan para ver dónde van a ir a comer, qué actividad van a hacer. Pero en Mazamitla les estaremos esperando", señaló.

Desde Mazamitla Intenso, añadió, estas garantías de seguridad y veracidad siempre están presentes, por lo que añadió una invitación a la ciudadanía para que consulten las empresas que conforman la asociación.

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