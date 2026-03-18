Este miércoles se dio a conocer la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, concedida por un Juzgado del Estado de México.

Se trata de la determinación marcada en el expediente 243/2026 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, que se encargó de la determinación que no concluye el proceso que enfrenta quien fuera el alcalde de Tequila, Jalisco, sino que pone una pausa en el mismo para que se analice si fue correcta o no su vinculación a proceso.

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Según ordenó el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal que concedió la suspensión, no significa tampoco que Diego Rivera vaya a salir de prisión, sino que la pausa permitirá que el proceso que se sigue sea analizado a profundidad, es decir, se "congela" el caso antes de que llegue al juicio oral.

Lo anterior permite a su vez que continúe la investigación complementaria y la etapa intermedia, pero el juez no puede dictar el auto de apertura al juicio oral mediante el cual se procedería a analizar si Diego es o no responsable de los delitos que se le acusan.

En resumen, Diego Rivera Navarro se quedará en prisión, pero a disposición del Juez de Amparo en lo que se resuelve de fondo el recurso que interpuso contra la vinculación a proceso.

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Fue el pasado 10 de febrero cuando un Juez federal vinculó a proceso a Rivera Navarro, por presuntamente estar vinculado a un grupo criminal ligado al Cártel Nueva Generación que, a su vez, extorsionaba a empresarios, políticos y comerciantes en Tequila, el municipio del cual era alcalde.

Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó vincular a proceso a Rivera Navarro y dos de sus colaboradores por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer secuestro, y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, ambos con los agravantes correspondientes por tratarse de servidores públicos.

En tanto, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila; y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, presuntos cómplices de Diego, seguirán privados de la libertad en el penal federal número 14, ubicado en Chiapas.

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