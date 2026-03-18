Luego de que se revelara que la Policía Estatal presuntamente recibió pagos por 456 mil pesos en diciembre pasado, entre ellos la Policía Estatal de Caminos, para permitir que el Cártel Nueva Generación (CNG) operara libremente en municipios al interior de la entidad, el titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco (SSJ), Juan Pablo Hernández González, indicó que la dependencia investiga internamente las llamadas " narconóminas ", aunque están en espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) o su homóloga estatal soliciten información del caso.

Hernández González, además, descartó que Óscar Manuel Montaño, comisario de la policía de caminos, sea destituido del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones .

"Lo que se hace cada que tenemos denuncias anónimas o a través de redes sociales que se difunde algo de información, el área de asuntos internos cita a los elementos que pudieran haber estado patrullando en toda esa zona en el tiempo que se pudiera mencionar. Precisamente se les pregunta algo relacionado sobre lo que se estuvo mencionando en redes sociales. Por parte de Asuntos Internos, tenemos que hacerla [investigación], tampoco podemos dejarlo así, a la deriva. Si hay algún tipo de señalamiento, aunque sea generalizado, nosotros tenemos que hacer lo propio a través de nuestros propios órganos internos de control ", comentó.

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"No tenemos ningún señalamiento de manera directa. Sería importante que, después de las investigaciones, tuvieran nombre y apellido estos señalamientos para, obviamente, separar del cargo e iniciar un procedimiento. Insisto, no hemos recibido, hasta el día de hoy, ninguna solicitud de información por parte de la fiscalía", añadió.

La FGR desestimaría los hallazgos en la cabaña de "El Mencho"

El pasado lunes, la FGR señaló que "no puede determinarse la autenticidad de los indicios que se han señalado públicamente como hallados en la cabaña de Tapalpa", donde se llevó a cabo el operativo en el que fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Debido a que se comprometieron las evidencias en el lugar, la fiscalía advierte que existe "contaminación de la escena", por lo que se deslinda de los indicios y de las "narconóminas" halladas en el lugar .

En ese sentido, ayer Hernández González apuntó que, pese a que las fiscalías no podrían garantizar la autenticidad de los pagos, desde la SSJ están "abiertos" a cooperar en la investigación. "Sostuve una reunión con los mandos y con el comisario de la Policía Estatal de Caminos, el comisario Óscar Montaño […]. Les pedí que estemos atentos, que estemos haciendo revisiones aleatorias dentro del recorrido de vigilancia de los compañeros.

"Obviamente estamos supervisando; estoy supervisando que se haga una rotación de estos elementos para que no estén siempre en la misma región. Que estén rotando por lo menos cada 15 días, precisamente para evitar que llegue a tener un cierto confort o lleguen a socializar de manera particular con algunas personas, o con alguna otra situación", expresó.

Enfatizó que debe existir un señalamiento directo en contra de un mando para iniciar "una investigación directa". De acuerdo con lo revelado por El Universal, el Cártel Nueva Generación pagó 400 mil pesos a la Policía Estatal, 40 mil pesos a la Policía Estatal de Caminos y 16 mil pesos a la Policía Vial para mantener sus operaciones .

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FF