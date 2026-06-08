Si vives en Jalisco o asistirás a los eventos de la Copa Mundial 2026, toma precauciones. La tormenta tropical “Boris” traerá lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso a la región. ¿Qué debes saber para mantenerte a salvo hoy ante este fenómeno meteorológico?

Durante la madrugada de este lunes 8 de junio, la depresión tropical Dos-E cobró fuerza al alimentarse de las cálidas aguas del Océano Pacífico, marcando el inicio de una semana inestable.

Fue a las 03:00 horas cuando el sistema evolucionó oficialmente a tormenta tropical, encendiendo de inmediato las alertas de las autoridades de protección civil en varios estados de la República.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno natural se localiza a 125 km al sureste de Acapulco y a 70 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Aunque su núcleo no impactará de forma directa al estado tapatío, sus extensas bandas nubosas sí generarán estragos significativos en el occidente del país durante las próximas horas .

Lluvias intensas y vientos en Jalisco

La dependencia, adscrita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronostica lluvias intensas que dejarán acumulados de entre 75 y 150 milímetros, afectando principalmente a las zonas este y sur de Jalisco .

Estas fuertes precipitaciones no llegarán solas, ya que los meteorólogos esperan rachas de viento sostenido que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora en las zonas costeras.

Además, el oleaje se elevará peligrosamente a lo largo del día, alcanzando alturas de 3 a 4 metros tanto en las playas jaliscienses como en las del vecino estado de Colima.

Un factor determinante es el desplazamiento de “Boris”, el cual resulta inusualmente lento, avanzando hacia el noreste a una velocidad de apenas 4 kilómetros por hora sobre el océano.

Esta preocupante lentitud es lo que más inquieta a los expertos, pues aumenta drásticamente el riesgo de acumulaciones masivas de agua en un periodo muy corto de tiempo.

Riesgos de inundación y deslaves

Las autoridades advierten que la rápida saturación del suelo podría desencadenar peligrosos deslaves en las zonas serranas, así como el incremento súbito en los niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, existe un riesgo latente de desbordamientos e inundaciones severas en las zonas bajas de los municipios que resulten más afectados por el paso de este sistema tropical.

Por todo ello, se hace un llamado urgente a la población para que atienda puntualmente los avisos oficiales y siga al pie de la letra las recomendaciones de Protección Civil.

¿Afectará la inauguración del Mundial?

El temporal de lluvias prevalecerá durante toda esta semana, coincidiendo directamente con los eventos inaugurales y la llegada de turistas para la justa deportiva internacional .

Aunque la sede mundialista en Guadalajara espera principalmente intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, los asistentes deberán mantenerse bien informados ante cualquier cambio en la trayectoria del ciclón.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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