La tormenta tropical “Boris” amenaza hoy las costas mexicanas con lluvias torrenciales y riesgo inminente de inundaciones . Si habitas en el sur u occidente del país, conocer la trayectoria de este ciclón y las zonas de alerta es vital para proteger a tu familia este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada de este 8 de junio de 2026, encendiendo las alarmas en diversas entidades.

Este fenómeno meteorológico se ha convertido oficialmente en el segundo ciclón de la temporada en el Océano Pacífico, requiriendo la activación de protocolos de emergencia.

A las 03:00 horas, el centro del sistema se localizó a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, en el estado de Guerrero.

El meteoro avanza lentamente hacia el noreste a 4 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 85 km/h.

Zonas de alerta y estados afectados

Las bandas nubosas del ciclón castigarán severamente al sur del territorio nacional. Se pronostican “diluvios”, es decir, lluvias torrenciales, con acumulados de 150 a 250 milímetros, en el oeste y la costa de Guerrero .

El suroeste de Oaxaca también se encuentra en alerta máxima por precipitaciones de la misma intensidad , lo que eleva significativamente el riesgo de desastres naturales en la región.

Otros estados del occidente resentirán el impacto directo. Michoacán espera lluvias intensas en su región sureste y costera, mientras que Colima y el sur de Jalisco prevén tormentas muy fuertes .

El centro de México no escapará de los efectos de este sistema. Entidades como el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México registrarán chubascos y lluvias fuertes a lo largo del día.

Riesgos de deslaves y oleaje elevado

Las condiciones marítimas representan un peligro extremo para la navegación y las comunidades costeras. Se prevé un oleaje de cuatro a cinco metros de altura en las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca.

Por su parte, los litorales de Jalisco, Colima y Michoacán enfrentarán olas de tres a cuatro metros, acompañadas de rachas de viento sostenidas que complicarán las actividades pesqueras.

La fuerza del viento será un factor destructivo adicional. Las rachas alcanzarán entre 70 y 90 km/h en Guerrero y Oaxaca, con capacidad para derribar árboles, anuncios y cableado eléctrico.

La acumulación masiva de agua genera una amenaza latente. Las autoridades advierten sobre posibles deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos en zonas bajas.

Medidas de prevención y recomendaciones

Ante la inminente llegada del meteoro, el SMN mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil exhortan a la población a extremar precauciones, ubicar refugios temporales y seguir estrictamente las indicaciones oficiales para salvaguardar sus vidas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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