Bajo costo y diversidad de drones los hacen atractivos como armas letales de guerra, señalan especialistas

Debido a que existe una variedad de drones que permiten realizar ataques letales a distancia, sin el riesgo de que el operador pierda la vida o sea capturado, además de que muchos de ellos son de bajo costo y pueden ser adquiridos en guerras o por grupos del crimen organizado, especialistas señalaron que este tipo de armas han tenido una alza en su uso y popularidad en conflictos armados internacionales.

Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara, comentó que algunos de ellos pueden ser modificados y se convierten en herramientas para llevar a cabo ejecuciones, delitos, traslado de droga, entre otros. La guerra de Rusia y Ucrania evidencia que estos equipos son económicos y sencillos de adquirir, mientras que este conflicto armado ha tecnificado su uso como arma letal.

El atractivo táctico y su evolución

Puntualizó en la necesidad de fortalecer la regulación para evitar su uso como armamento. "Se tiene que hacer una revisión a la legislación, tanto penal como táctica para evaluar su uso y para prevenir ataques con estos aparatos".

José Colomo, académico de la Universidad Panamericana, sostuvo que los drones le han dado un "giro inesperado" a los conflictos armados internacionales. Destacó los casos documentados de la guerra de Estados Unidos e Irán, así como los ataques hacia Ucrania y Rusia. Para los cárteles, estos aparatos resultan atractivos debido a su bajo costo –comparado con otro tipo de armamento- y la dificultad para detectarlos.

"Los drones tenían más labores, dentro de la seguridad, de vigilancia, pero ahora, justo por la guerra, se han turnado, independientemente de la vigilancia, ahora son de ataque porque vienen cargados de armas. Resultan altamente eficaces porque el operador está a lo lejos, con un bajo riesgo que a él lo vayan a detener. A una distancia considerable puede estar operando el dron", mencionó.

Urgencia de un nuevo marco legal

En el caso de México, las condiciones de los aparatos los hacen difíciles de registrar y de ser objeto de regulaciones, advirtió. "Es una oportunidad importante en materia de regulación […]. No necesariamente con una ley se va a solucionar el problema, pero sí hace falta fortalecer el marco jurídico y normativo del uso de tecnología de inteligencia artificial, específicamente de los drones" , indicó.

NG