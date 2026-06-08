Si planeas salir esta tarde, no olvides el paraguas. Este lunes 8 de junio de 2026, el clima en la ciudad traerá lluvias significativas que podrían alterar tu regreso a casa. Conocer el pronóstico exacto te ayudará a evitar el tráfico y prevenir contratiempos en tus traslados diarios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su reporte para el Área Metropolitana de Guadalajara, anticipando una jornada de inestabilidad atmosférica. Las condiciones muestran un cielo mayormente nublado desde temprano, bloqueando los rayos del sol.

Durante la mañana, los termómetros registraron mínimas de entre 18 y 20 grados centígrados. Este ambiente fresco marca el inicio de una semana donde las precipitaciones serán protagonistas en gran parte de Jalisco.

¿A qué hora comienzan las lluvias?

Según los modelos meteorológicos, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados centígrados después del mediodía. El calor no será extremo gracias a la densa nubosidad que cubrirá la ciudad constantemente.

La gran pregunta es cuándo lloverá con mayor intensidad. Los pronósticos indican que las precipitaciones más fuertes iniciarán alrededor de las 6:00 de la tarde, extendiéndose de forma intermitente durante la noche .

Estas lluvias llegarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento moderadas en municipios como Zapopan y Tlaquepaque. Las autoridades piden a la población mantenerse alerta ante posibles encharcamientos viales.

La humedad relativa rondará entre el 46% y el 73%, dependiendo de la zona. Esto generará una sensación térmica ligeramente bochornosa antes de que las primeras gotas caigan sobre el pavimento.

Impacto en el resto del estado

Mientras la capital espera lluvias de intensidad moderada, otras regiones enfrentarán condiciones más severas. Se pronostican acumulados de hasta 150 milímetros en las zonas este y sur de la entidad jalisciense.

En las zonas costeras, la situación requiere extrema precaución. El oleaje podría alcanzar entre tres y cuatro metros de altura, con vientos que superarán los 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Este temporal resulta de canales de baja presión interactuando con la humedad del Océano Pacífico. Esta combinación climática es típica de la temporada de lluvias en el occidente del país.

Protección Civil insta a los ciudadanos a evitar cruzar arroyos o calles con historial de inundaciones. La prevención es clave para evitar accidentes vehiculares durante las horas pico de tráfico.

Recomendaciones para la semana

El patrón de lluvias no será exclusivo de este lunes. Las proyecciones meteorológicas sugieren que las tardes lluviosas continuarán de manera regular en la región al menos hasta el próximo jueves .

Para quienes utilizan el transporte público o conducen, se sugiere salir con anticipación. Los retrasos en las principales arterias viales suelen multiplicarse rápidamente cuando el asfalto se encuentra mojado.

Además, es un excelente momento para revisar las condiciones mecánicas de los automóviles. Comprobar el estado de los limpiaparabrisas y frenos es fundamental para garantizar traslados seguros bajo la lluvia.

Mantente informado mediante los canales oficiales de Conagua y no te dejes sorprender por el clima. Prepararse adecuadamente hará que este temporal de lluvias sea mucho más llevadero para todos.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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