Con el objetivo de seguir impulsando la movilidad activa en la ciudad, este lunes 08 de junio del 2026 se llevó a cabo la presentación oficial de las bicicletas eléctricas que comenzarán a rodar en la Zona Metropolitana de Guadalajara como parte de la extensión del programa de MiBici Pública.

Así lo dio a conocer este lunes Antonio Martin del Campo, titular de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) quien dijo que la ampliación de este sistema bajo esta nueva modalidad, vuelve a poner a la Zona Metropolitana y a Jalisco como un referente en innovación en la materia pues, afirmó, no existe otro modelo similar en el país.

"Es decir, no hay una ciudad en México, e incluso en Latinoamérica, que tenga este tipo de bicicletas, sobre todo en sus sistemas de movilidad activa. En Jalisco, volvemos a ser punta de lanza, con ser el primero y único sistema de movilidad activa teniendo bicicletas mecánicas y bicicletas eléctricas de última generación. No sólo es una bicicleta con mayor tecnología, sino que es una bicicleta más segura", afirmó.

Como parte de la primera etapa de MiBici, se pondrán a disposición 150 bicicletas eléctricas. EL INFORMADOR/R. Bobadilla





En esta primera etapa, afirmó el titular de la AMIM, se está listo para iniciar el día de mañana martes con las primeras 150 bicicletas y 16 estaciones de las 470 que se busca concretar para poder poner a disposición de la ciudadanía con suscripción las mil bicis que integran la primera etapa del programa.

Mejorará la movilidad integral: Pablo Lemus

En su intervención, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que este tipo de proyectos coadyuva a mejorar la movilidad integral, pues permite que se creen interconexiones entre sistemas de transporte y rutas.

El esquema estará buscando posicionar a la Zona Metropolitana de Guadalajara a la par de modelos internacionales, como Washington, en Estados Unidos, y Montreal, en Canadá.

Además de las bicicletas, destacaron una inversión millonarias para el mantenimiento e intervención de ciclovías. EL INFORMADOR/R. Bobadilla





Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, se dijo contenta de que se esté concretando este nuevo paso en el programa que beneficiará a las y los tapatíos, y que coadyuva a tener un mejor medio ambiente.

Resaltó que se trate de un trabajo coordinado, pues si bien por una parte se impulsa que existan más acciones en pro de la movilidad no motorizada, desde los Ayuntamientos deben de impulsar por su parte la construcción y rehabilitación de infraestructura que lo permita.

Tan sólo en Guadalajara, señaló, se invierten 15 millones de pesos al año destinados a la intervención de ciclovías.

La ampliación de este sistema con bicicletas eléctricas se dio a conocer el pasado mes de febrero, cuando se informó además de la expansión del sistema, con miras al 2030, de nuevas estaciones para abarcar un mayor rango en la ciudad, comenzando por algunas al Oriente, como San Juan Bosco, Oblatos y San Andrés; y también en colonias como Constitución, Providencia, Puerta del Bosque, Plaza del Sol y Del Fresno.

Con el programa MiBici+ se busca rentar bicicletas por periodos de entre uno a seis meses. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

Llevarán bicicletas de préstamo prolongado a Tlajomulco

Patricia Martínez, titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), dio a conocer la llegada de una prueba piloto, dominada "Mi Bici+", con la finalidad de llevar el servicio de bicicletas a renta, pero en un modelo de uso prolongado.

Explicó que se trata de un modelo innovador que ha sido planeado de la mano de la Unión Europea, además de análisis de las necesidades de las personas y de sus modos de vida, pues entre el programa se tienen bicicletas de uso asistido, canastillas y espacios para llevar a personas extra , pensando, por ejemplo, en las madres o padres quienes llevan y traen a sus hijos e hijas a la escuela.

En esta primera etapa serán 34 bicicletas que podrán ser arrendadas en periodos de entre uno a seis meses.

Karina Hermosillo, coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, destacó que estas estrategias son clave para seguir fortaleciendo la movilidad activa de la ciudad, mientras que Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco, agradeció a las autoridades estatales por la implementación de este programa, que sin duda va a cambiar las formas en las que se mueven las y los habitantes del municipio.

Destacó que en primer lugar se impulsará su aplicación en el corredor de López Mateos, a fin de incentivar la movilidad activa por sobre el uso del automóvil. Sin embargo, dijo, será clave que el mismo pueda ser impulsado en la zona Valles y en el Centro de Tlajomulco.

JM