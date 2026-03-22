La Secretaría de Salud de Jalisco informó que, por el momento, no emitirá una alerta epidemiológica ni sanitaria ante los reportes de agua turbia en la red del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en el Área Metropolitana de Guadalajara, al asegurar que no hay condiciones que lo ameriten y que, conforme a la normativa nacional, este tipo de medidas debe analizarse en conjunto con autoridades federales.

Agua sucia en Guadalajara: Descartan alerta sanitaria por falta de casos gastrointestinales

Así lo afirmó el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien explicó que hasta el momento no se ha registrado un incremento en enfermedades gastrointestinales, ni se cuenta con evidencia de que estas estén relacionadas con casos de “agua sucia” provenientes del SIAPA.

Agregó que este escenario no obliga a tomar una decisión de esa naturaleza y recordó que la facultad de emitir una alerta sanitaria corresponde a instancias federales, como el Consejo de Salubridad General.

"No tenemos, por ejemplo, incremento de enfermedad gastrointestinal que nos obligue a la toma de una decisión de esta naturaleza . Esto necesariamente tiene que verse de forma coordinada con la Federación, porque, de acuerdo a la Ley General de Salud, la entidad que puede dictar una alerta epidemiológica en México es el Consejo de Salubridad General, y no existe condición epidemiológica para el dictado de una alerta de esta naturaleza", insistió el secretario.

Secretario de Salud Jalisco pide no usar el agua si presenta sedimentos

Pese a descartarse la emisión de una alerta sanitaria al momento, Pérez Gómez sí reiteró las recomendaciones generales a la población ante posibles anomalías en el agua , particularmente cuando se detecte que esta es turbia, tiene coloración o presencia de sedimentos en el suministro domiciliario.

"El agua potable de México no es para beberse, no es bebible ni aquí, ni en Ciudad de México, ni en Veracruz, en ningún lado. Pero, si se identifica sedimento, lo recomendable es no utilizarla. Por ejemplo, para el cepillado dental, pues sabemos que no debemos tomarla, que es solo para enjuagarse.

"El SIAPA ha manifestado que los principales hallazgos en algunas de las colonias han sido sedimentos, que probablemente son producto de contaminación de la red en algunos de los puntos", explicó Pérez Gómez.

Respecto a los monitoreos realizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), organismo adscrito a la Secretaría de Salud, y anunciados el pasado 10 de marzo, el secretario señaló que, hasta ahora, “los análisis no han arrojado resultados fuera de los parámetros permisibles en términos generales”, tanto en plantas potabilizadoras como en tomas domiciliarias.

Agua en Guadalajara dentro de norma por coliformes; detectan exceso de cloro

"En los monitoreos que ha hecho Coprisjal se han encontrado dentro de parámetros permisibles los niveles de coliformes. Lo ideal es que no haya, pero sí existe un rango permisible, porque el agua potable en México no es para consumirse a través de la vía oral-gastrointestinal", señaló.

El único hallazgo fuera de lo normal ha sido la concentración de cloro en el agua

"Por otro lado, dentro del monitoreo de las plantas potabilizadoras, lo que se encontró hace aproximadamente 15 días fue incremento en la concentración de cloro, porque recordemos que esa agua es clorada. Y en algunos monitoreos que hizo en tomas domiciliarias, se encontraron ya niveles normales de cloro. En 29 muestras en redes municipales se encontraron niveles normales de cloro. No hay ningún otro hallazgo", afirmó el secretario de Salud.

En este sentido, el funcionario agregó que la cloración es un proceso clave para evitar la proliferación de bacterias y que, si bien en algunos puntos se han detectado niveles superiores a lo habitual, estos no representan un riesgo significativo, salvo en concentraciones extremas.

"En plantas potabilizadoras, el único hallazgo fue concentración de cloro arriba del normal; no es lo ideal, pero tampoco representa un riesgo mayor; solo que la concentración fuera extremadamente alta representaría un riesgo para la piel o la conjuntiva, pero la cloración es con el propósito de evitar la proliferación de coliformes", dijo.

Salud Jalisco busca colaboración con UdeG para analizar calidad del agua

Por último, el titular de la Secretaría de Salud de Jalisco hizo un llamado a académicos de la Universidad de Guadalajara que esta semana presentaron sus propios estudios, para trabajar de manera conjunta y compartir los análisis difundidos, con el fin de contrastar resultados y ampliar la evaluación técnica sobre la calidad del agua.

"Estamos invitando a los investigadores para que en una mesa de trabajo veamos, por ejemplo, de dónde fueron hechas las muestras, los hallazgos, qué hallazgos físico-químicos, respecto a cloración, concentración de flúor, metales pesados y microbiológicos, pero también de dónde se tomaron las muestras, para actuar nosotros también. Estamos plenamente abiertos a colaborar con ellos", finalizó Pérez Gómez.

¿Cuánto tiempo lleva el problema del agua sucia en Guadalajara?

La crisis por agua sucia, turbia y con mal olor en la Zona Metropolitana de Guadalajara no es nueva. Se trata de una problemática histórica ligada a la obsolescencia de la red y a fallas persistentes en la calidad del suministro; sin embargo, durante febrero y marzo de 2026 registró un repunte grave, al grado de ser considerada actualmente una “emergencia biológica” en plena primavera.

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En su fase más reciente, el problema afecta severamente el servicio del SIAPA y alcanza a más de 800 mil personas, es decir, alrededor del 20% de la población de la zona metropolitana. La situación se extiende a entre 150 y 177 colonias en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, donde los habitantes enfrentan dificultades para utilizar el agua en actividades básicas.

¿Cómo describen los ciudadanos el agua de sus hogares?

Los reportes ciudadanos describen agua con coloración amarilla o café, presencia de sedimentos y mal olor. Incluso, algunos señalamientos advierten sobre la posible mezcla de aguas negras con la red de agua potable, lo que ha incrementado la preocupación por los riesgos sanitarios.

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Pese a la gravedad del escenario, a mediados de marzo de 2026 la información oficial sobre la situación del SIAPA se mantenía “en proceso de integración”, mientras la ciudadanía continúa exigiendo soluciones ante un problema que no es reciente, pero que hoy se encuentra en uno de sus momentos más críticos.

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