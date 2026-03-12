Luego de un recorrido de supervisión en el Arroyo Seco, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque informó que detectó cinco descargas irregulares de aguas residuales que contaminan el cauce pluvial y posteriormente se mezclan con el canal del SIAPA —también conocido como antiguo canal del SIAPA—, el cual forma parte del sistema que abastece de agua potable al Área Metropolitana.

Durante la inspección, realizada por personal de Protección Civil y Bomberos, así como de la Dirección de Medio Ambiente, se constató que aproximadamente el 30 por ciento del caudal del arroyo corresponde a agua residual o de drenaje, situación que representa un riesgo ambiental y sanitario.

El director de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos Flores, explicó que estos recorridos forman parte de las acciones preventivas que el Ayuntamiento realiza previo al temporal de lluvias , entre las que se incluye la inspección de las condiciones físicas de canales y arroyos, así como su desazolve.

Precisó que el Arroyo Seco cuenta con una extensión aproximada de 12 kilómetros dentro del territorio municipal, desde la zona de El Mante hasta su conexión con el antiguo canal del SIAPA. Durante los recorridos de supervisión, personal municipal detectó tomas clandestinas de drenaje de entre seis y ocho pulgadas, las cuales vierten aguas residuales directamente al arroyo.

"Nos encontramos con que alrededor del 30 por ciento del agua que corre por este canal es residual, lo que genera contaminación. Incluso, en ocasiones anteriores se han registrado peces muertos, probablemente derivados de esta misma situación", explicó Mederos Flores.

CORTESÍA

Indicó que estas descargas no corresponden a conexiones domésticas, ya que por sus dimensiones requieren infraestructura especializada , por lo que se presume que podrían provenir de fraccionamientos, desarrollos habitacionales o redes de drenaje saturadas.

Las tomas clandestinas fueron localizadas principalmente en los límites con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, sobre la avenida Adolf B. Horn Jr., donde se detectaron tres descargas, mientras que otras dos se localizaron en la zona del fraccionamiento Villa Fontana y también se han reportado otras descargas en la zona de El Mante provenientes de Zapopan.

El director de Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, Lenin Torres Mondragón, informó que durante la inspección se documentó una descarga considerable de agua residual proveniente de un ducto de entre seis y ocho pulgadas.

"En el cruce de Adolf B. Horn Jr. y el Arroyo Seco detectamos una descarga importante de agua residual que proviene del lado de Tlajomulco. Toda esta agua recorre el arroyo y termina mezclándose con el canal que transporta agua proveniente de Chapala, lo que provoca contaminación", señaló.

El funcionario explicó que, hasta el momento, no se ha detectado alguna empresa que genere ese volumen de descarga, por lo que se presume que podría tratarse de drenaje proveniente de fraccionamientos o colonias que no está canalizado adecuadamente hacia la red sanitaria.

CORTESÍA

Las inspecciones se realizaron en diversos puntos del Arroyo Seco, entre ellos avenida Jesús Michel González, Adolf B. Horn Jr., colonia Toluquilla, Camino a Santa Cruz del Valle, fraccionamiento Villa Fontana, avenida Acueducto, Santa Cruz del Valle y la antigua carretera a Chapala, donde se detectaron indicios de contaminación y descargas irregulares.

Además de las descargas, durante el recorrido se identificó acumulación de residuos sólidos y llantas en desuso, así como agua con coloraciones inusuales que podrían generar afectaciones al medio ambiente y molestias a la población debido a olores fétidos.

Ante esta situación, se informó que ya se han presentado 11 denuncias ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) y la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan, con el objetivo de que las autoridades competentes investiguen y sancionen a los responsables.

Asimismo, la Presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, ha impulsado la presentación de las denuncias correspondientes para que se determinen responsabilidades y se corrijan estas irregularidades.

Finalmente, se informó que continuarán las inspecciones, así como los trabajos de limpieza y desazolve de canales y arroyos del municipio, además de dar seguimiento a las denuncias por descargas clandestinas, con el objetivo de proteger la salud de la población y preservar el equilibrio ambiental.

XP