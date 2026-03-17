Desde el 9 de marzo, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que detectó descargas irregulares de aguas residuales en el Sistema Antiguo de Abastecimiento de Chapala a Guadalajara; algunas de ellas fueron localizadas en el Arroyo Seco. El problema es que siguen contaminando el cauce que desemboca en el canal de Las Pintas y que suministra de agua a la ciudad.

EL INFORMADOR documentó por lo menos 4 puntos que siguen descargando aguas residuales en el cauce del Arroyo Seco, esto en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, que han mantenido una polémica sobre el tema.

El primer punto se encuentra a un costado de la avenida Adolf Horn, en el sentido del cauce que va hacia el canal de Las Pintas: dicha descarga vertía cientos de litros en forma de cascada, generando la mayor cantidad de agua sucia en el arroyo.

Las restantes, un total de 3, se encuentran en el arroyo, a la altura del llamado Camino a Santa Cruz, cerca del fraccionamiento Villa Fontana, ya en San Pedro Tlaquepaque. Una de ellas, que está casi al nivel de un camino de terracería, fue abierta por algunas personas que estaban descargando aguas residuales, sin embargo, inmediatamente la cerraron. En esta última, había una máquina para remover, la cual tenía logotipos del gobierno de Tlaquepaque.

Máquina para remover con logotipos del gobierno de Tlaquepaque. EL INFORMADOR / A. Navarro

Una segunda descarga estaba justo debajo del puente vehicular de la avenida: se trataba de un tubo rojo, el cual mantenía un flujo constante de agua sucia descargada en el arroyo.

La última descarga es más pequeña y vertía menos cantidad de agua residual y se encuentra pasando el puente del Camino a Santa Cruz.

La problemática de las descargas radica en que el Arroyo Seco desemboca en el canal de Las Pintas, el cual forma parte del sistema Antiguo que dota de agua a la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y que potabiliza el líquido abastecido por parte del SIAPA para la metrópoli.

Según el SIAPA, las descargas residuales explicarían la razón de que haya agua turbia y con mal olor en más de 170 colonias de Guadalajara, principalmente.

Por parte del alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, se insistió en que las descargas de aguas residuales no tienen origen en su municipio, por lo que reiteró que el SIAPA tiene que revisar el origen de las mismas.

"Pasan por nuestro municipio, pero nosotros ya demostramos que no estamos conectados en ninguno de los fraccionamientos de la zona. Esta agua que está bajando viene de otros lugares y nosotros le planteamos al SIAPA que lo tenga que revisar".

El lunes, el gobierno de Tlaquepaque reveló un video donde se puede observar una descarga de aguas residuales la cual, afirman, "se vierte desde Tlajomulco al Arroyo Seco en Tlaquepaque".

Hasta el momento, ninguna autoridad, ya sean los ayuntamientos de Tlaquepaque, Tlajomulco o el SIAPA han informado sobre clausuras o sanciones contra los responsables de emitir las descargas de aguas residuales irregulares al cauce del Arroyo Seco ni tampoco la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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OB