La UdeG llama a mesa técnica por calidad del agua en Guadalajara

Ante los problemas de agua turbia, con mal olor y presencia de microorganismos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) propusieron la creación de una mesa técnica ciudadana para elaborar un diagnóstico integral y un plan de acción emergente.

La propuesta plantea reunir a académicos, autoridades y sociedad civil para desarrollar un análisis técnico-científico que permita identificar fuentes de contaminación, así como diseñar estrategias de solución a corto y mediano plazos.

El doctor José Arturo Gleason Espíndola, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), explicó que la problemática tiene múltiples causas que van desde el lago de Chapala y la presa Calderón, hasta descargas de aguas negras, deficiencias en plantas potabilizadoras y una red de distribución obsoleta.

Advirtió que el agua que llega a los hogares puede presentar tonalidades café, gris o incluso negra, lo que evidencia fallas estructurales en el sistema hídrico.

Los especialistas también hicieron un llamado a emitir una alerta sanitaria y recomendaron a la población evitar el consumo de agua de la red, optando por agua embotellada o de garrafón mientras no exista certeza sobre su calidad.

Además, urgieron a las autoridades a colaborar con instituciones académicas para informar a la ciudadanía, documentar los puntos de contaminación y establecer medidas claras de atención.

