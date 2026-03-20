La Vía RecreActiva Zapopan y el Gobierno del municipio invitan a participar en la próxima rodada de la Vía Nocturna de Zapopan que se realizará el jueves 26 de marzo de este 2026, es por cupo limitado, por ello aquí te compartimos cómo inscribirte y todo lo que necesitas saber al respecto.

El recorrido tiene el objetivo de celebrar el primer aniversario de la Vía Nocturna Zapopan al visitar el centro cultural y de negocios, Tequila Lab, que funciona como un polo de atracción para público local, nacional e internacional, el cual se localiza al lado del museo de Jalisco Paseo Interactivo (JAPI).

Fecha, hora y lugar de la Vía Nocturna Zapopan 2026

Como te mencionamos anteriormente, la cita es el próximo 26 de marzo en el Parque de las Niñas y los Niños en punto de las 9:00 pm, la ubicación exacta es en la calle Sta. Lucía 284, colonia Tepeyac, 45150 Zapopan, lo que se conoce como “la curva”.

Serán 14 kilómetros de recorrido y para poder participar es necesario registrarte a través del siguiente enlace: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanMar26

En el registro se te solicitarán datos necesarios para tu seguridad como nombre, tipo de sangre, un contacto de emergencia, entre otros, además, toma en cuenta que la edad recomendada para participar en la rodada es partir de los 10 años en adelante, así que no dudes en asistir con tu familia o amigos.

Recuerda llevar tu bicicleta, casco, luces y ropa reflejante por tu seguridad y la de todos los asistentes.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

Ruta de la Vía Nocturna Zapopan del 26 de marzo

La rodada seguirá la siguiente ruta con salida del Parque de las Niñas y los Niños

Juan Pablo II

Avenida Hidalgo

Constitución

Avenida Tesistán

Avenida Sta. Margarita

Avenida del Servidor Público

Llegada a Tequila Lab; aquí la ruta es de regreso

Avenida del Servidor Público

P. Valle Real

Avenida del Servidor Público

Avenida Sta. Margarita

Avenida Tesistán

Independencia

Industria

Juan Pablo II

Llegada a la meta en el Parque de las Niñas y los Niños a las 12:00 pm

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

Finalmente, el Gobierno de Zapopan a Electrolit, , MiBici Pública, Movilidad y Transporte Zapopan, y todas las instancias involucradas por brindar el apoyo en este proyecto.

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