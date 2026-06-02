Línea 5 al Aeropuerto de Guadalajara: fecha de inauguración, estaciones y días de viajes GRATIS

La inauguración de la Línea 5, un proyecto de transporte público diseñado para facilitar el traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y ofrecer una alternativa al tráfico en la Carretera a Chapala, está a solo unos días de distancia. Autoridades jaliscienses informaron que, durante sus primeros días de operación, este sistema de transporte ofrecerá traslados gratuitos a la ciudadanía, además de confirmar sus estaciones y las conexiones que tendrá con puntos clave del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Te puede interesar: Placas Vehiculares en Jalisco: confirman multas en estos casos por tener placas vencidas

¿Qué días será gratuita la Línea 5 del transporte público en Guadalajara?

La nueva línea de transporte público será inaugurada el próximo jueves 4 de junio y, a partir de ese día y hasta el domingo 7 de junio, los pasajeros podrán abordar las unidades sin costo.

Se prevé que esta alternativa de movilidad atienda a 27 mil usuarios diarios, con una frecuencia de paso de cinco minutos. Entre los objetivos de esta nueva línea se encuentran reducir los tiempos de traslado en un 60 % y beneficiar a cinco municipios de la metrópoli: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 5 al Aeropuerto de Guadalajara?

El sistema tendrá un recorrido de 32 kilómetros con nueve estaciones: ocho sobre la Carretera a Chapala y una más en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, a un costado de Llegadas Nacionales.

Los nombres de las nueve paradas oficiales son: Aeropuerto, San José del Quince, La Piedrera, La Gigantera, Las Pintitas, Las Torres, Parque Montenegro, Las Liebres y Carretera a Chapala.

Este medio de transporte, conocido también como Mi Macro Aeropuerto, operará en un horario de 3:30 a 22:30 horas; sin embargo, durante sus primeros tres días de funcionamiento ofrecerá servicio de 6:00 a 22:00 horas.

La Línea 5 contará con tres rutas troncales que conectarán con puntos estratégicos de la ciudad:

Troncal 1: Conectará el aeropuerto con la estación Chapalita Inn de Mi Macro Periférico. Además, contará con un ramal especial para eventos deportivos en el Estadio AKRON.

Conectará el aeropuerto con la estación Chapalita Inn de Mi Macro Periférico. Además, contará con un ramal especial para eventos deportivos en el Estadio AKRON. Troncal 2: Conectará el aeropuerto con el Parque Agua Azul. Tendrá 13 paradas oficiales.

Conectará el aeropuerto con el Parque Agua Azul. Tendrá 13 paradas oficiales. Troncal 3: Conectará el aeropuerto con Expo Guadalajara. Tendrá 16 paradas oficiales.

Se estima que estas rutas tengan una frecuencia de paso de 15 minutos y que, además, faciliten los transbordos de pasajeros hacia otros sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Periférico y las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero.

No te pierdas: Se acabó el cambio gratuito: Este es el costo de las placas vehiculares en Jalisco

Características de las unidades eléctricas de la Línea 5

El sistema operará con una flota de 41 autobuses de la marca Volvo, modelo Luminus BZR, los cuales destacan por ser 100 % eléctricos. Cada unidad tiene capacidad para transportar a 80 pasajeros.

De acuerdo con las autoridades, el uso de esta tecnología representa un paso importante hacia la sustentabilidad, ya que elimina las emisiones contaminantes en uno de los corredores más transitados de la metrópoli.

Para mejorar la experiencia de viaje, los autobuses cuentan con equipamiento moderno adaptado a las necesidades de los viajeros. Las unidades incluyen aire acondicionado, puertos USB para cargar dispositivos móviles y un espacio específico para el resguardo de equipaje.

Además, el diseño contempla accesibilidad universal mediante rampas, espacios exclusivos para sillas de ruedas con sistemas de sujeción de seguridad, piso podotáctil y señalización en braille. Un sistema de videovigilancia a bordo reforzará la seguridad de los usuarios en todo momento.

Lee también: Sheinbaum señala límites presupuestales para atender demandas de la CNTE

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB