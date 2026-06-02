Fallas procesales liberan delincuentes

Parecía un caso resuelto: había videos, objetos robados recuperados, un testigo y una detención minutos después del delito. Sin embargo, una serie de errores de policías y agentes ministeriales permitió que un ladrón sorprendido en flagrancia dentro de una vivienda de la colonia Country Club, en Guadalajara, recuperara su libertad.

El caso exhibe una de las principales debilidades del sistema penal: detener a un delincuente no basta. Las autoridades deben seguir procedimientos estrictos y, cuando fallan, incluso las pruebas más sólidas pueden perder validez y favorecer la impunidad.

Según la abogada Livier Merckel, representante de la víctima, un guardia sorprendió al sujeto dentro de la vivienda, forcejeó con él e impidió que escapara. Tras perseguirlo, pidió apoyo a la Policía de Guadalajara. Desde entonces comenzaron las irregularidades que terminaron por derrumbar el caso.

La litigante detalló que los agentes elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) después de las 23:30 horas y reportaron después al ratero en el Registro Nacional de Detenciones. Esto significa que permaneció bajo custodia policial durante dos horas sin que existiera un registro formal de su arresto, una situación que fue considerada como una detención ilegal.

El IPH es una pieza clave del sistema penal acusatorio, pues documenta los hechos, la actuación policial, los indicios y las circunstancias de la detención. Cualquier inconsistencia puede afectar la validez del procedimiento y convertirse en un argumento de defensa.

Tras ser llevado a la Fiscalía estatal, el delincuente permaneció detenido 48 horas. Con videos, objetos recuperados y testimonios, el Ministerio Público buscó vincularlo a proceso y solicitó prisión preventiva por riesgo de fuga. Pero las deficiencias volvieron a aparecer.

Durante la audiencia, el juez José Herminio Jasso detectó inconsistencias entre la versión del Ministerio Público y el IPH, principalmente sobre la hora y las circunstancias de la captura. Además, la Fiscalía no acreditó de forma sólida el robo ni justificó la medida cautelar solicitada. Por ello, el juez declaró ilegal la captura y ordenó la libertad del imputado.

La resolución no implica que el delito no haya ocurrido ni que las pruebas sean inexistentes. Lo que evidencia es que la autoridad encargada de investigar y procesar el caso fue incapaz de construir una acusación jurídicamente sólida.

Aunque el juez fijó una nueva audiencia para el próximo 10 de junio, la expectativa de la parte afectada es pesimista. “Existe un riesgo real de que no vuelva a presentarse”, señaló Merckel.

Para especialistas, el caso refleja un problema estructural. Xavier Rodríguez, de la Universidad Panamericana, advirtió fallas en la capacitación policial sobre el sistema penal y el llenado del IPH. Señaló que se requieren programas permanentes de formación y una verdadera carrera policial.

Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, señaló que la sobrecarga de trabajo, la falta de preparación y las deficiencias en la investigación afectan la integración de las carpetas y reducen las posibilidades de obtener sentencias.

Según Causa en Común, Jalisco es el Estado con mayor carga de trabajo para los agentes ministeriales, con un promedio de 896 carpetas de investigación por funcionario.

Además, México Evalúa estima que la impunidad en la Entidad alcanza 97.8 por ciento.

ESPECIAL

Policías capacitan a sus agentes para evitar fallas en Informe Homologado

Las comisarías de Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan mantienen programas permanentes de capacitación para fortalecer el desempeño de sus elementos como primeros respondientes y evitar errores en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), documento clave dentro del sistema de justicia penal acusatorio.

Autoridades de las tres corporaciones señalaron que la preparación busca garantizar detenciones legales, preservar la cadena de custodia y asegurar el correcto manejo de los indicios que posteriormente serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cursos son impartidos por instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), dependencias estatales y federales, aunque los municipios también cuentan con personal certificado para brindar acompañamiento y reforzar los conocimientos de los uniformados.

En Guadalajara, el comisario de Carrera Policial, César Cuevas, explicó que el IPH constituye una herramienta fundamental para dar sustento jurídico a la actuación policial y documentar cada intervención realizada por los agentes.

Detalló que la capacitación se desarrolla en tres etapas. La primera está dirigida a los cadetes en formación mediante cursos especializados que rondan las 300 horas; la segunda corresponde a policías en activo que deben cumplir con procesos de permanencia cada dos años; y la tercera contempla capacitación periódica y especializada para personal operativo.

Cuevas indicó que estos programas incluyen temas relacionados con la cadena de custodia, la elaboración de informes escritos, la exposición oral de hechos y otros aspectos necesarios para la correcta integración del IPH.

En Tlajomulco, el comisario Eduardo Silva Ibarra informó que las capacitaciones se realizan cada dos o tres meses y abarcan materias como derechos humanos, sistema penal acusatorio, Código Nacional de Procedimientos Penales y protocolo de primer respondiente.

Añadió que los elementos participan en cursos impartidos por autoridades estatales y especialistas del ámbito judicial, además de recibir instrucción por parte de personal certificado de la academia municipal.

El funcionario destacó la labor del agrupamiento Oriones, integrado por policías especializados en el procesamiento de escenas y preservación de evidencias. Su función es acompañar a los primeros respondientes y brindar asesoría para evitar errores que puedan afectar una investigación o derivar en impunidad.

Según explicó, estos elementos apoyan en el levantamiento, embalaje y registro de indicios, además de orientar sobre la integración adecuada de los documentos requeridos para la puesta a disposición.

Por su parte, el encargado de la Unidad Jurídica y de Seguimiento de la Comisaría de Zapopan, Francisco Orozco Cerda, señaló que el municipio procura realizar este tipo de capacitaciones al menos cada tres meses.

Además de la formación en detenciones y procedimientos legales, la corporación da seguimiento a cada caso hasta la conclusión del proceso penal. Esta revisión permite identificar posibles errores o áreas de mejora y compartir esa información con mandos y elementos operativos para fortalecer futuras actuaciones policiales.

Las corporaciones coincidieron en que la capacitación constante es una herramienta indispensable para mejorar el desempeño policial y fortalecer la legalidad de las intervenciones.

RPIMER RESPONDIENTE

Formación busca fortalecer actuación profesional

Las comisarías enfocan parte de su capacitación en el Informe Policial Homologado y el papel del primer respondiente.

Los cursos incluyen llenado de formatos, preservación de la cadena de custodia, entrevistas, elaboración de inventarios, aseguramiento de indicios y otros procedimientos indispensables para fortalecer la legalidad de las intervenciones y las investigaciones.