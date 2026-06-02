Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga