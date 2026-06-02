Martes, 02 de Junio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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