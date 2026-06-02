Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

