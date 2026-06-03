Si saliste de casa sin paraguas esta mañana, es momento de replantear tu regreso. Las lluvias que despertaron hoy al Área Metropolitana de Guadalajara no fueron un evento aislado; las tormentas regresan esta tarde y conocer el horario exacto te salvará del tráfico pesado y de posibles inundaciones repentinas.

Tras una madrugada pasada por agua que complicó severamente la vialidad en distintos puntos de la ciudad, muchos tapatíos se preguntan con urgencia cómo evolucionará el clima durante el resto de este miércoles 3 de junio.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán dominando la región occidente del país, favoreciendo la entrada de humedad.

Aunque el mediodía ofreció una breve tregua con cielos medio nublados y un ambiente cálido, la humedad relativa se mantiene por encima del 80 por ciento, generando una sensación térmica bastante bochornosa en la ciudad.

¿A qué hora se reanudan las lluvias?

Los modelos climáticos actuales y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara coinciden en que las precipitaciones regresarán de forma contundente a partir de las 16:00 horas .

Se espera que el periodo de mayor intensidad, el cual vendrá acompañado de fuerte actividad eléctrica y posibles rachas de viento, se concentre puntualmente entre las 16:00 y las 19:00 horas .

Durante este crítico lapso vespertino, las precipitaciones podrían presentarse en forma de chubascos tormentosos, por lo que las autoridades de tránsito piden extremar precauciones al volante para evitar accidentes.

Posterior a las 19:00 horas, el pronóstico meteorológico indica que las tormentas darán paso a lluvias más débiles e intermitentes , las cuales se extenderán de manera dispersa durante el resto de la noche.

Zonas con mayor riesgo de afectación

Los especialistas en meteorología advierten que no lloverá con la misma intensidad en toda la metrópoli , siendo algunos municipios mucho más propensos a registrar acumulados importantes de agua en poco tiempo.

Zonas específicas de Zapopan, Tlaquepaque y el sur del municipio de Tlajomulco se encuentran bajo especial vigilancia debido a su conocido historial de encharcamientos rápidos y desbordamientos de canales.

Por su parte, los elementos de Protección Civil Jalisco han emitido recomendaciones urgentes para que la ciudadanía evite transitar por pasos a desnivel y avenidas principales con alto riesgo de inundación.

El personal de bomberos y los distintos ayuntamientos locales ya realizan recorridos preventivos continuos para liberar alcantarillas obstruidas y habilitar vialidades que pudieran verse comprometidas por el nivel del agua.

Recomendaciones para un regreso seguro a casa

Ante este complejo escenario climático, la principal sugerencia para los automovilistas y usuarios del transporte público es anticipar sus traslados de regreso a casa antes de que den las 16:00 horas.

Si por motivos laborales debes salir durante el periodo de mayor intensidad de la tormenta, mantén una distancia prudente entre vehículos y enciende tus luces intermitentes si la visibilidad disminuye drásticamente.

Finalmente, recuerda mantenerte informado a través de los canales oficiales del gobierno y reportar cualquier emergencia, inundación o árbol caído directamente al número 911 para recibir asistencia oportuna de las autoridades.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM y SMN

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