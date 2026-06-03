La temporada de huracanes en el océano Pacífico comienza a intensificarse de manera acelerada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta este miércoles 3 de junio de 2026 debido al monitoreo de dos nuevas zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, las cuales amenazan con traer lluvias torrenciales al sur, sureste y occidente de la República Mexicana en los próximos días .

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Tras la reciente formación del ciclón "Amanda" en el océano Pacífico, el primero de la temporada en esta cuenca, la atmósfera continúa mostrando una alta inestabilidad. Los canales de baja presión combinados con el ingreso de humedad están acelerando los procesos meteorológicos frente a las costas nacionales, por lo que las autoridades instan a la población a extremar precauciones.

¿Dónde se ubican las nuevas amenazas ciclónicas?

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, los sistemas en vigilancia se localizan en puntos estratégicos del Pacífico mexicano y muestran diferentes velocidades de evolución:

Costas de Chiapas : Se prevé la formación de una zona de baja presión que actualmente mantiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un pronóstico a 7 días . Debido a su cercanía con el Golfo de Tehuantepec, este sistema es el que presenta mayor riesgo de evolución a corto plazo .

Costas de Guerrero y Michoacán : De manera simultánea, se vigila una segunda zona de baja presión que posee un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el mismo periodo de 7 días .

Las autoridades meteorológicas advierten que, independientemente de que logren convertirse en depresiones o tormentas tropicales, ambos sistemas impulsarán un temporal de lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en los estados del litoral del Pacífico.

De evolucionar favorablemente y alcanzar la fuerza necesaria, estos fenómenos meteorológicos recibirían los nombres de “Boris” y “Cristina” , los siguientes en la lista oficial de la temporada 2026.

Pronóstico del clima hoy: El impacto del ciclón "Amanda" y las bajas presiones

El panorama meteorológico para este miércoles estará fuertemente influenciado por el comportamiento del ciclón "Amanda", que ya genera vientos sostenidos y oleaje elevado en las inmediaciones del Pacífico, además de las dos zonas de inestabilidad en formación.

Se anticipa que la interacción de estos fenómenos provoque lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Asimismo, el arrastre de humedad llegará al centro del país, ocasionando chubascos vespertinos en el Valle de México y la zona del Bajío.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortan a la ciudadanía y a la navegación marítima a seguir las indicaciones de Protección Civil, ante el riesgo de inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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