La infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad vuelve a sacudir al país: un policía en activo y un exagente ministerial fueron capturados por filtrar información para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Este caso revela cómo el enemigo de la paz social opera desde el interior del propio Gobierno.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó la captura de dos integrantes de la red criminal implicada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

¿Quiénes son?

Se trata de un exagente ministerial de la Fiscalía Regional de Uruapan y de un elemento en activo de la Guardia Civil, capturados el 21 y 22 de mayo , respectivamente.

El titular de la FGE señaló que los detenidos colaboraban con Wendy Fabiola "N", alias “La Tía”, a quien le compartían información relevante sobre las órdenes de aprehensión y datos de las investigaciones en torno al asesinato de Carlos Manzo .

¿Cómo operaban los ahora detenidos?

"Héctor Hugo "N", alias “Manuel”, era servidor público de la Fiscalía Regional de Uruapan. Se le incautaron cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de esta institución, un vehículo, entre otras pertenencias; él compartía información y filtraba información de supuestas órdenes de aprehensión que se tenían sobre la investigación de Carlos Manzo", detalló Torres Piña.

Con relación a Juan Luis "N", “El Comandante Gary”, tenía comunicación estrecha con “La Tía”, a la que le compartía información oficial.

"Él era agente de la Guardia Civil adscrito a Medio Ambiente. Él también compartía datos, información sobre ciertos procesos, pero, además, hacía llegar mediante fotografías algunos tipos de armas que podía comprar La Tía".

Carlos Torres mencionó que van 24 detenidos más los tres fallecidos , los relacionados con el caso del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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OA