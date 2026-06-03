La temporada de huracanes 2026 ya despertó con fuerza. Si vives en México o tienes planes de viajar a la costa, debes saber que la tormenta tropical “Amanda” ya se formó en el Océano Pacífico . ¿Traerá lluvias torrenciales o pasará de largo? Aquí te explicamos todo al respecto.

El nacimiento de la tormenta “Amanda” en el Pacífico

La depresión tropical Uno-E se fortaleció rápidamente en alta mar y este miércoles 3 de junio evolucionó oficialmente a tormenta tropical, de nombre “Amanda”, el primer ciclón de la presente temporada .

De acuerdo con los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Además, el sistema registra rachas superiores a los 75 km/h y una presión mínima central de 1007 milibares, lo que confirma su intensificación gradual mientras se desplaza sobre aguas abiertas.

¿Dónde se ubica y afectará a México?

Los reportes satelitales más recientes ubican el centro de este sistema a unos 2,335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, un importante destino turístico en el estado de Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora, alejándose de forma constante y segura del territorio nacional durante las próximas horas .

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantiene un monitoreo ininterrumpido del fenómeno, confirmando que las condiciones atmosféricas actuales son sumamente propicias para su desarrollo ciclónico.

La buena noticia para México es que su trayectoria proyectada no representa un peligro directo para las costas del país .

Por lo tanto, los expertos aseguran que “Amanda” no generará afectaciones severas, marejadas peligrosas ni lluvias torrenciales en las playas o ciudades de la República Mexicana en este momento.

“Boris” y “Cristina”: Las próximas amenazas en vigilancia

Sin embargo, la tranquilidad climática podría ser temporal, ya que la cuenca del Pacífico ha entrado en una fase de alta actividad ciclónica tras el inicio oficial de la temporada.

Las autoridades de Protección Civil vigilan de cerca otras dos zonas de baja presión que se están formando mucho más cerca del litoral del sur y occidente mexicano.

Estos nuevos sistemas atmosféricos tienen un alto potencial de desarrollo para los próximos días y podrían traer lluvias intensas a estados costeros como Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

De evolucionar favorablemente y alcanzar la fuerza necesaria, estos fenómenos meteorológicos recibirían los nombres de “Boris” y “Cristina”, los siguientes en la lista oficial de la temporada 2026.

X / @NHC_Pacific

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de NHC y SMN

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